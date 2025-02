Fed chce zatím držet úrokové sazby, EU zvažuje společné dluhopisy na obranu proti Rusku a futures jsou v zeleném

Fed chce prozatím zmrazit úrokové sazby kvůli nestabilní domácí politice a vytrvalé inflaci. Evropská unie zvažuje použít společné dluhopisy na posílení vojenské síly tváří v tvář ruské agresi a obavám o spolehlivost NATO. Prezident Trump uvedl, že nová obchodní dohoda s Čínou je možná, a EU je připravena diskutovat o snížení cel na auta. Trumpovy kroky k ukončení ruské války na Ukrajině vyvolaly odpor mezi republikány. Britská spotřebitelská důvěra klesla na nejnižší úroveň od nástupu labouristů k moci. Francouzský premiér Francois Bayrou přežil další hlasování o nedůvěře kvůli jeho výrokům o migraci. Mercedes očekává nižší zisky a sníží výrobní náklady, Airbus plánuje zvýšit dodávky letadel a předpovídá stabilní výnosy. Uber a Lyft mezitím v USA čelí poklesu poptávky kvůli rostoucím cenám jízd.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %.

Na lednovém zasedání Fedu uvedli jeho představitelé, že jsou zcela připraveni ponechat úrokové sazby na současné úrovni vzhledem ke stále nestabilnějšímu prostředí domácí politiky a vzhledem k tomu, že pokles inflace se zpomalil. "Účastníci uvedli, že za předpokladu, že ekonomika zůstane blízko maximální zaměstnanosti, budou chtít před provedením dalších úprav vidět další pokrok v inflaci," stálo v zápise ze zasedání Federálního výboru pro volný trh ze dne 28. až 29. ledna. Úředníci na tomto shromáždění drželi základní úrokovou sazbu v rozmezí 4,25 až 4,5 %. Když k tomu však přidáme špatné inflační zprávy, které se od zasedání vyšly, je další snížení úrokových sazeb mnohem méně pravděpodobné.



Nejvyšší diplomat Evropské unie uvažuje o společných dluhopisech jako o možnosti, jak obnovit vojenskou sílu unie tváří v tvář ruské agresi, politické otočce Donalda Trumpa po 80 let americké zahraniční politiky a obavám, že NATO se již nemůže spoléhat na Američany. Kaja Kallas v rozhovoru pro Bloomberg v Kapském Městě v Jihoafrické republice před schůzkou skupiny G20 uvedla, že EU diskutuje o tom, jak zvýšit výdaje na obranu, přičemž společné financování je čím dál častější součástí rozhovoru. Další možností je i přesměrování nevyužitých peněz z fondu pro obnovu po pandemii Covid, alespoň prozatím. "Jedná se o krátkodobé financování, kde musíme skutečně zjistit, jak můžeme využít pákový efekt a skutečně jednat rychle," řekla Kallas. "Ale je to také o střednědobém a dlouhodobém financování, které musíme prozkoumat."



Prezident Trump řekl, že nová obchodní dohoda s Čínou je možná, a zopakoval, že má s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem „velmi dobré vztahy“. Evropská unie je mezitím připravena diskutovat o snížení cel na auta a další zboží ve snaze odvrátit obchodní válku s USA, řekl nejvyšší obchodní představitel unie. A švédský ministr obchodu řekl, že jakákoli reakce na americká cla musí být v souladu s pravidly Světové obchodní organizace.



Trumpův historický projekt zeštíhlení federální vlády (od ukončení pracovní smlouvy tisícům zaměstnanců a expertů přes okamžité propuštění šéfů agentur a generálních inspektorů v rozporu s federálním zákonem až po převzetí pravomocí zákonodárné složky) nevyvolal nic, co by připomínalo pobouření jeho kolegů republikánů. Ale Trumpova včerejší snaha ukončit ruskou válku na Ukrajině (za kremelských podmínek), setkání s Vladimirem Putinem spolu s proudem nepravd o tom, kdo válku způsobil, způsobilo, že někteří v jeho straně začínají cítit odpor. "Rusko je agresor, o tom není pochyb," řekl vůdce senátní většiny John Thune, když se přidali i ostatní členové Republikánské strany. Trump "může mluvit za sebe, ale podle mého názoru není pochyb o tom, kdo válku rozpoutal". Přes noc zahájily Putinovy síly na Ukrajině masivní nálet bezpilotních letounů na přístavní město Oděsa, po kterém zůstalo 160 000 domácností bez elektřiny a tepla při teplotách pod bodem mrazu.



Spojené království a Francie prý připravují plány na „zajišťovací síly“, které by v zemi rozmístily méně než 30 000 evropských vojáků, kteří by záviseli na ochraně USA. Britský premiér znovu potvrdil svou podporu Zelenskému poté, co Trump označil ukrajinského prezidenta za „diktátora“.



Britská spotřebitelská důvěra klesla na nejnižší úroveň od nástupu labouristů k moci, uvedlo British Retail Consortium. Polovina dotázaných očekává, že se ekonomika v příštích třech měsících zhorší.



Francouzský premiér Francois Bayrou přežil další hlasování o nedůvěře kvůli jeho kontroverzním výrokům o migraci. Pouze 181 zákonodárců podpořilo socialistický návrh na jeho sesazení za komentáře, které učinil minulý měsíc, když řekl, že tu je pocit, že Francii zaplavují přistěhovalci.



Mercedes očekává, že jeho zisky budou letos nižší, a tak sníží výrobní náklady. Airbus počítá s tím, že letos dodá asi 820 letadel, což je 7% nárůst oproti roku 2024, ale stále pod vrcholem z roku 2019. předpovídá v roce 2025 stabilní výnosy a jeho celoroční provozní marže skončila pod odhady.



Uberu a Lyftu hrozí pokles poptávky, pokud ceny spolujízd nadále porostou nad současnou úroveň. Vyplývá to z nové zprávy, která ukazuje, že mediánová cena jízdy Uberu a Lyftu v USA vzrostla v roce 2024 meziročně o 7,2 %. Více než 72 % spotřebitelů v samostatném průzkumu uvedlo, že by „snížili nebo přestali používat služby spolujízdy, pokud by se ceny dále zvýšily“. Všechny ty peníze, které společnosti shrábly, se však nepřevedly do ekvivalentního zvýšení pro řidiče, i když najezdili více hodin.