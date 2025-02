Nvidia padala a celý trh se přidal

Hlavní „hvězdou“ dnešního obchodního dne se dle očekávání stala , která včera po ukončení obchodování reportovala svoje výsledky hospodaření. Ty byly již klasicky nad očekávání, především na úrovni výnosů a jejich výhledu na zbytek roku. Lehce zklamala hrubá marže, která se ale stále drží na neuvěřitelných 73,5 %. Její pokles je spojený s nákladným uvedením do provozu Blackwellu a mzdovými nároky spojenými s rostoucími nároky na pracovní sílu. Sečteno podtrženo i po velmi pěkných číslech a robustním růstu zaznamenala propad o 8,5 %.



Nervózním trhu neprospívá ani Donald Trump, který uvedl, že odložená cla na Kanadu a Mexiku vejdou v platnost 4.3. jak bylo naplánováno s odůvodněním, že z těchto zemí stále proudí na území USA drogy. Dalo by se sice polemizovat, zda severní soused USA není v tomto nelegálním přesunu látek spíše tím postiženým než viníkem, to Trumpa ale patrně trápí ze všeho nejméně.



Internetová aukční síň sice zaknihovala nadočekávání dobrou ziskovost v posledním kvartále, to ale zastínil výhled výnosů na kvartál následující a její akcie se na to konto propadly o 8,2 %. Podobně slabší výhled představila i softwarová společnost Salesforce, která ale propadla pouze o 4 %. Naopak ještě hůře dopadly akcie společnosti Bath & Body Works, která se zaměřuje na produkci produkty osobní péče. Ze stejného důvodu, tedy snížení výhledu, poklesly její akcie dnes o 12,7 %. Všeobecně negativní nálada na trhu postihla i akcionáře společnosti C3.ai s příznačným označením na burze AI. Její akcie se i přes solidní hospodářské výsledky propadly o 9,7 %.