Akcie automobilek padají v reakci na americká cla. Ohrožení výroby, zdražení aut, zní od firem i analytiků

Akcie automobilek klesají na burzách v Evropě a předtím i v Asii. Je to reakce na středeční oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené státy zavedou 25procentní clo na dovoz všech automobilů a jejich dílů. Už ve středu kvůli tomu oslabily také akcie automobilek na amerických burzách.



Nová cla, pokud budou zachována delší dobu, by mohla zvýšit náklady na nákup průměrného vozu v USA o tisíce dolarů a zbrzdit výrobu v celé Severní Americe. Důvodem je provázanost výrobních procesů mezi Kanadou, Mexikem a Spojenými státy. Podle analytiků banky byla téměř polovina z 16 milionů aut prodaných loni v USA dovezena a jejich celková hodnota přesáhla 330 miliard USD (7,6 bilionu Kč).



Akcie automobilky ve středu v USA oslabily o osm procent, akcie automobilek a Stellantis pak odepsaly zhruba 4,5 procenta. V Asii dnes oslabily akcie automobilek , , Mazda či Hyundai, ztráty se pohybovaly od tří do čtyř procent. Důvodem je hlavně očekávání nižších zisků.



Po otevření trhů v Evropě zamířily dolů také akcie evropských automobilek, jako je , , Mercedes-Benz, Stellantis či Volvo, ale i výrobce autodílů Continetal. Investoři se zaměřují zvláště na , protože podle odhadu společnosti S&P Global Mobility 43 procent jeho aut prodaných v USA pochází z Mexika. Index automobilového sektoru STOXX 600 dopoledne ztrácel více než tři procenta a už smazal skoro všechny letošní zisky, uvedla agentura Reuters. Z evropských trhů si pak nejhůře vede Německo, které patří mezi největší dodavatele aut a jejich dílů do USA.



Relativně nejnižší ztráty zaznamenal v USA výrobce elektromobilů , který vyrábí většinu aut prodávaných v USA lokálně, ale některé díly dováží. Akcie Tesly ztratily 1,3 procenta.



Ztráty akcií některých firem byly nižší i proto, že oznámení o zavedení cel se čekalo. Investoři se navíc domnívají, že vlastnictví automobilu je v USA tak populární, že se auta budou prodávat i nadále.



Trump uvedl, že cla by mohla být pro Teslu neutrální nebo i výhodná. Dodal, že generální ředitel společnosti a jeho blízký spojenec Elon Musk mu ohledně cel neradil. Musk v příspěvku na síti X po zveřejnění zprávy o clech napsal, že cla se dotknou i Tesly, protože některé díly se dováží.



Zvrátit trend se ale dnes podařilo akciím v Číně a Hongkongu, které posílily. Rostly hlavně akcie technologických, ale také automobilových společností. Akciovým trhům pomohlo i to, že banka zlepšila výhled pro čínský trh. Čínští výrobci automobilů a náhradních dílů zvyšují prodej po celém světě, nikoli ale v USA. Jakýkoli dopad oznámených amerických cel tak na ně bude spíše nepřímý.

Nová cla ohrozí výrobu...

Automobilky, automobilové svazy a také analytici varují před negativními dopady cel na dovoz aut a jejich dílů do Spojených států. Podle německého svazu automobilového průmyslu VDA přestavují cla zátěž jak pro podniky, tak pro úzce provázané globální dodavatelské řetězce. Svaz proto vyzval k okamžitému jednání mezi USA a EU o dvoustranné dohodě. Analytici se také shodují, že cla zdraží auta prodávaná v USA. Americký odborový svaz UAW naopak cla vítá a věří ve zvýšení počtu pracovních míst v zemi.

Výrobci automobilů mají ve Spojených státech od roku 1994 z velké části status volného obchodu. Trump v této souvislosti připomněl obchodní dohodu USMCA, kterou mezi sebou v roce 2020 uzavřely Spojené státy, Mexiko a Kanada. Dohoda zavedla nová pravidla, jejichž cílem je podpořit regionální výrobu.



Trump uvedl, že cla by měla automobilky přesvědčit, aby zvýšily investice v USA místo Kanady či Mexika. Po uvalení 25procentního cla na Mexiko a Kanadu ze začátku března povolil Trump měsíční odklad pro vozidla vyrobená v souladu s podmínkami USMCA, nová pravidla však tuto úlevu neprodlužují.



"Firmy, které investovaly stovky milionů až miliardy dolarů do závodů v Kanadě a Mexiku, v příštích čtvrtletích, ne-li letech, pravděpodobně uvidí dramatické snížení svých zisků," uvedl analytik AutoForecast Solutions Sam Fiorani.

..a zvýší ceny aut na americkém trhu

Skupina zastupující v USA velké zahraniční automobilky Autos Drive America uvedla, že cla zdraží výrobu a prodej aut v USA. To způsobí nejen růst cen, ale sníží to i možnost výběru pro spotřebitele i počet pracovních míst ve výrobě v USA. Členy skupiny jsou mimo jiné automobilky , Hyundai, a .



Šéfka německého svazu VDA Hildegard Müllerová uvedla, že cla sníží růst a prosperitu na všech stranách. Negativně ovlivní vývoz z EU do USA, zároveň ovlivní také americkou ekonomiku. Podle VDA také 86 procent malých a středních podniků z automobilového sektoru očekává, že cla se dotknout i jich. Spojené státy jsou pro německé automobilky nejdůležitějším trhem.

Auta od 3. dubna, díly od 3. května

Cla na automobily se mají začít vybírat od 3. dubna. Cla na automobilové díly dovážené do USA vstoupí v platnost nejpozději 3. května. Clu budou podléhat důležité díly, jako jsou motory, převodovky, části pohonného ústrojí a elektrické komponenty. Dovozci automobilů v rámci USMCA budou mít možnost certifikovat součástky vyrobené v USA, takže clu bude podléhat pouze neamerický obsah, dodal Bílý dům.



Poskytovatel služeb pro automobilový průmyslu Cox Automotive očekává kvůli clům do poloviny dubna narušení prakticky veškeré severoamerické výroby vozidel. To podle něj sníží výrobu o 20.000 vozidel denně, respektive zhruba o 30 procent.



Americký odborový svaz United Auto Workers (UAW), který zastupuje zaměstnance továren tzv. velké trojky detroitských automobilek, Trumpovo opatření vítá. "Díky těmto clům by se do dělnických komunit po celých Spojených státech mohly do několika měsíců vrátit tisíce dobře placených pracovních míst v automobilovém průmyslu, a to jednoduše pouhým přidáním dalších směn nebo linek v řadě málo využívaných automobilových závodů," uvedl prezident UAW Shawn Fain.



Čínská automobilka BYD, která stojí v čele expanze čínských automobilek do zahraničí, uvedla, že prodej v Kanadě ani v USA neplánuje. Bude se ale snažit zvyšovat prodej v jiných zemích a v zahraničí stavět i továrny. Akcie firmy dnes na burze zpevnily o více než dvě procenta a od začátku roku si připisují 53 procent.



Volkswagen začátkem března uvedl, že pracuje na záložních plánech, které mají firmě pomoci vypořádat se s americkými cly na dovoz z Mexika. Výrobce sportovních vozů se připravuje na to, že se bude muset vyrovnat s dodatečnými náklady.