Trump oznámil cla 25 procent na dovoz všech aut do USA

Slušelo by se uvést, že nejen, že USA platí při dovozu do EU čtyřikrát větší clo, ale také musí na rozdíl od EU při dovozu platit DPH. Tedy celkové zdanění pro dovozce auta z USA do EU je třeba 35%, zatímco EU platí v USA 2,5%. To je to, co chce Trump vyrovnat. Je super, že si Leyen konečně uvědomuje, že daně jsou špatné, ale ať podle toho taky jedná.

MrBurnes



Tak uvalení DPH pouze srovná hru, protože v USA nic jako DPH nemají. Takže DPH se platí na auto z USA stejně jako na auto z EU, kvůli tomu netřeba zavádět cla. pawson



Tak zase na nákladní auta je to naopak apod., celkově je kvóta mezi EU a USA někde nad 3 % a rozdíl v několika málo desetinách v neprospěch USA. Uvidíme, jak to u aut bude, může být krátkodobě nižší cena v Evropě. Riam