Zahraniční obchod Česka skončil v únoru v přebytku 35,5 miliardy Kč

Zahraniční obchod České republiky skončil v únoru přebytkem 35,5 miliardy korun, který byl meziročně o 0,5 miliardy korun nižší. Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především obchod s motorovými vozidly, elektřinou, ropou a zemním plynem. Vyplývá to z předběžných výsledků, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně po sezonním očištění se vývoz zvýšil o 0,3 procenta, zatímco dovoz klesl o 0,8 procenta.



"Únorová obchodní bilance si zachovala příznivý vývoj zejména kvůli nárůstu vývozu motorových vozidel a jejich dílů, a to meziročně o šest procent. Jejich dovoz naopak klesl o 4,9 procenta. K meziročnímu růstu dovozu pak nejvíce přispěla elektrická zařízení, a to o 11,7 procenta," uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.



Přebytek obchodu s motorovými vozidly byl podle statistiků meziročně vyšší o 9,6 miliardy korun a s elektřinou o 2,6 miliardy korun vyšší. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se zmenšil o 2,7 miliardy korun. Naopak nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl podle ČSÚ hlavně meziroční pokles kladného salda obchodu s elektrickými zařízeními o 5,2 miliardy korun a kovodělnými výrobky o 3,1 miliardy korun. Prohloubil se deficit obchodu s chemickými látkami a přípravky o 1,9 miliardy korun.



Meziročně podle statistiků vzrostl vývoz o 1,3 procenta na 400 miliard korun a dovoz o 1,6 procenta na 364,5 miliardy korun. Letošní únor měl o jeden pracovní den méně než únor 2024. Od ledna do února dosáhl přebytek obchodní bilance 56,6 miliardy korun, což představovalo meziroční růst o 13,5 miliardy korun. Od začátku roku stoupl vývoz o 6,4 procenta a dovoz o 4,9 procenta.