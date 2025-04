Globální trhy v úprku, futures v rudém. Podle Trumpa jsou cla nutnou léčbou pro ozdravení ekonomiky

Americký prezident Donald Trump přirovnal svou politiku zavádění cel na dovoz do USA k léčbě nutné pro ozdravení ekonomiky. Globální akciové trhy se kvůli celním turbulencím proměnily v úprk k bezpečným přístavům. Futures jsou hluboko v rudém teritoriu.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -4,5 %, FTSE 100 -3,0 % a DAX - 5,2 %.



Americký prezident Donald Trump přirovnal svou politiku zavádění cel na dovoz do Spojených států k léčbě nutné pro ozdravení ekonomiky. Základní desetiprocentní clo na dovozy ze zahraničí začaly USA uplatňovat od soboty. Od středy pak mají začít platit zvýšená cla, která se týkají jen některých vybraných zemí. Mezi nimi je i Evropská unie. Na dovoz z EU podle plánu ohlášeného Trumpem budou USA uplatňovat dvacetiprocentní clo. Trump v rozhovoru s novináři na palubě prezidentského letounu také uvedl, že o víkendu hovořil s lídry z Evropy a Asie, kteří podle jeho slov doufají, že ho přesvědčí ke snížení cel. "Přicházejí k jednacímu stolu. Chtějí mluvit. Ale není o čem, pokud nám nezaplatí ročně hodně peněz," řekl Trump.



Odklon od globálních akcií se uprostřed celních turbulencí proměnil v úprk a hledání bezpečných přístavů. Donald Trump zůstává neoblomný a trvá na tom, že boom je na obzoru. Také americký ministr financí Scott Bessent odmítá, že by cla mohla způsobit recesi v USA.



Miliardář hedgeového fondu a prezidentův spojenec Bill Ackman řekl, že cla jsou „chyba“, a vyzval Trumpa, aby povolil 90denní lhůtu. K jeho kritice se připojil i další miliardář investor Stanley Druckenmiller. Bývalý šéf financí Lawrence Summers odhadl, že Trumpova cla budou potenciálně stát ekonomiku 30 bilionů dolarů a očekává podobné turbulence na trhu jako při krizi v letech 1987 a 2008. A banka zvýšila pravděpodobnost recese a urgovala, aby Fed snížil sazby.



Americko-ruská jednání o příměří na Ukrajině se očekávají již tento týden, řekl moskevský vyjednavač ruskému Channel 1. Také izraelský premiér Benjamin Netanjahu bude dnes odpoledne jednat v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Rozhovory se dotknou situace v Pásmu Gazy a na Blízkém východě a také cel, která Spojená státy uvalily na dovoz izraelského zboží. Netanjahu bude od února, kdy byl prvním šéfem zahraniční vlády, kterého Trump přijal po nástupu do funkce, v Bílém domě podruhé.