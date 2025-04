Rozbřesk: Co může zastavit “krvácení” akciových trhů?

Trhy prožívají těžké chvíle. Po oznámení bezprecedentního navýšení amerických dovozních cel na všech frontách se USA (pokud se nic dramatického nezmění) vrátí v nejbližší době zpátky na konec 19. století. Vážená průměrná cla na dovoz dosáhnou 24 %, přičemž ještě před rokem byla v okolí 2 %. Americký akciový index S&P 500 v reakci na to ztratil během dvou dnů skoro 10 %. Nikde však bohužel není psáno, že to musí být konec…



Přímé obchodní dopady cel (skrze nižší poptávku) začnou být v globální ekonomice cítit pravděpodobně okamžitě a sekundární skrze útlum investičních projektů hned v těsném závěsu. Vše přichází ve chvíli, kdy globální oživení v Evropě i v USA vypadá spíše křehce. I když recese není v tuto chvíli naším základním scénářem, její pravděpodobnost v USA i v eurozóně při stávajících celních opatřeních a možných proti-opatřeních výrazně roste. A pokud by měly hlavní globální ekonomiky zažít recesi spojenou s výjimečnou dávkou nejistoty, jsou současné poklesy globálních akciových trhů nedostatečné. Průměrný pokles indexu S&P 500 u poválečných recesí se pohyboval okolo 25 % od svého vrcholu, což by implikovalo dalších zhruba 10 % dolů z pátečních zavíracích hodnot. Mimořádnost šoku do globálního obchodu však rozhodně nevylučuje extrémnější historické scénáře poklesu o 35 % z vrcholu, tedy dalších více než 20 % (dobře představitelné při poklesu zisků o 10 % a návratu PE na 10letý průměr).



Rozhodně nechceme malovat “čerta na zeď”, protože přímý pokles obchodu (vyvolaný představenými opatřeními) by sám o sobě tak výrazný šok nevyvolal. Může ho však přinést doprovodná nejistota. Vidina nekončící eskalace obchodního napětí může podnikům po celém světě zcela “svazovat ruce” a vést k odkladu veškerých investic do “budoucna” - podobný “stop stav” jsme viděli v průběhu velké finanční krize po pádu investiční banky Lehman Brothers. V tuto chvíli je globální finanční systém naštěstí v dobré kondici. Původ všech problémů je překvapivě v jedné velké “hospodářsko-politické chybě” Donalda Trumpa. A návrat důvěry proto bude záležet čistě na tom, zda se podaří americkou administrativu přimět tlakem zvenčí a zevnitř původní kroky postupem času zmírnit…



Tento týden budeme v tomto kontextu sledovat primárně tlak amerického byznysu a vybraných zástupců republikánské strany na Donalda Trumpa před tím, než zvýšená reciproční cla vstoupí v platnost (středa 9.4.). A v Evropě bude současně velmi kritické vnímat pondělní jednání EU 27 o odvetných opatřeních. I o nich se pak pravděpodobně bude hlasovat ve středu…



*** TRHY ***



Koruna

Měnový pár EUR/CZK vystoupal v reakci na riziko otevřených obchodních válek a masivní akciové výprodeje až do blízkosti 25,20 EUR/CZK. V tomto týdnu čekáme sice relativně povzbudivé výsledky únorového průmyslu, ale optikou startujících obchodních válek půjde o “staré číslo“. Proto i koruna bude primárně sledovat vývoj jednání o clech a případných proti-opatřeních (viz úvodník).



Eurodolar



Eurodolar předvádí divokou jízdu, kterou rozjela ve středu v noci Trumpova cla. K tomu se přidaly i páteční relativně dobrá data z trhu práce a jestřábí vyjádření šéfa Fedu, který uvedl, že se centrální banka má dost času na reakci, přičemž bude sledovat, zdali se vyšší cla v inflaci neusadí déle. K tomu se nakonec přidaly víkendové výroky prezidenta Trumpa a amerického ministra financí z nichž vyplývá, že propad akciových trhů neřeší a že v otázce cel budou držet tvrdou linii a nehodlají nikam ustupovat (pokud se neobjeví fenomenální a uvěřitelné nabídky z druhé – cly zatížené – strany). To vše dohromady vedlo ke korekci eurodolaru, který se z hodnoty 1,11 vrátil na 1,09, aby dnes po ránu otvíral někde u hranice 1,10.

Začátek týdne je bez důležitých dat, ale to je stejně jedno, neboť veškerá pozornost bude upřena na akciové a dluhopisové trhy, které budou reagovat na zprávy týkající se cel. Ty mohou přijít jednak z Číny (údajně připravuje balíček na pomoc ekonomice) a jednak z EU (dnes se mají v Lucemburku sejít ministři obchodu a diskutovat odvetná opatření.



Akcie

Zámořské indexy zaznamenaly dva po sobě jdoucí nejhorší dny od roku 2020. Do medvědího trhu v pátek vstoupil také index Nasdaq 100, který již poklesl o více než 20 % od svých maxim. V pátek rostly akcie společnosti Nike, které přidaly přes 2,8 %. Částečně tak korigovaly čtvrteční propad. Hlavní akciové indexy uzavřely páteční den následovně: S&P 500 -4,70 %, Nasdaq 100 -6,07 % a Dow Jones -5,50 %.