Zvýšená cla vstoupí v platnost, trvat budou dny a týdny, řekl americký ministr

Spojené státy neodloží zavedení zvýšených cel, která začnou podle plánů amerického prezidenta Donalda Trumpa platit ve středu 9. dubna. Včera to podle agentury Reuters řekl ministr obchodu Howard Lutnick. Podle něj cla budou platit nejméně dny či týdny. Zvýšená cla se týkají také států Evropské unie včetně České republiky.



Základní desetiprocentní clo na dovozy ze zahraničí začaly Spojené státy uplatňovat od soboty. Od středy pak mají začít platit zvýšená cla, která se týkají jen některých vybraných zemí. Mezi nimi je i Evropská unie. Na dovoz z EU podle plánu ohlášeného Trumpem budou USA uplatňovat dvacetiprocentní clo.



"Není tu žádný odklad. Budou určitě platit dny a týdny," odpověděl Lutnick na otázku stanice CBS News, zda administrativa zavedení zvýšených cel ještě do středy nepřehodnotí. "(Trump) to oznámil a nežertoval," dodal Lutnick.



Šéf americké Národní ekonomické rady, což je poradní orgán amerického prezidenta, Kevin Hassett včera řekl, že po oznámení cel se na Bílý dům obrátili zástupci více než 50 zahraničních zemí se žádostí jednání o nastavení obchodních vztahů s USA.



Trump tvrdí, že cla pomohou do USA navrátit výrobu, která se v uplynulých letech přesunula do zahraničí, a růstu pracovních příležitostí. Ekonomové se však obávají růstu inflace i poklesu výkonu hospodářství. Negativně na středeční oznámení o zavedení cel reagovaly akciové trhy v USA i v Evropě.