Americké indexy prudce rostly po oznámení odkladu cel

Zámořské indexy skokově rostly po oznámení odkladu cel o 90 dní ze strany Donalda Trumpa. Americký prezident odložil platnost cel pro téměř všechny státy kromě Číny, která reagovala protiopatřením v podobě zvýšení cel na zboží z USA. Tržní euforie tak s velkým objemem vyhnala index S&P 500 z pásma hrozícího medvědího trhu a indexy se tak svým pohybem vrátily do roku 2020, kdy jsme mohli zaznamenat podobné skokové pohyby. Téměř všechny akcie tak dnes uzavřely v zisku, analytici ale upozorňují, že stále se jedná pouze o odložení platnosti cel a na celé rozuzlení této otázky si musíme počkat. Analytici se ale jednohlasně shodují, že trh dostal přesně to, co potřeboval, tedy konkrétně náznak, že Donald Trump je ochotný vyjednávat a dát vyjednávání potřebný prostor.

a jeho analytici dnes také stáhli svůj report, ve kterém očekávali, že USA vstoupí do recese. Komentovali, že je nutno znovu provést analýzu situace. V nejbližších dnech plánují zveřejnit aktualizaci. Zajímavé zprávy přišli také z korporátního prostředí. Delta Air stáhla svůj celoroční výhled. Společnost komentovala, že velká nejistota v souvislosti s obchodní válkou aktuálně výhled ovlivňuje do takové míry, že nejsou schopni přesně predikovat budoucí výsledky. Wallmart komentoval, že se chystá na zhoršující se prostředí a plánuje věnovat maximum udržení cen výrobků na přijatelných úrovních.

Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 +9,56 %, NASDAQ 100 +12,02 % a Dow Jones +7,91 %.