USA vyšetřují dovoz čipů a léčiv, Nvidia přesune výrobu do USA a futures jsou v zeleném

Americký prezident Donald Trump udělil dočasné výjimky ze svých cel na dovážená vozidla a autodíly, ale USA zahájily vyšetřování dovozu polovodičů a farmaceutických výrobků, což může dále rozšířit obchodní válku. Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že USA a Čína nakonec uzavřou velkou obchodní dohodu, čínský prezident nicméně mezitím vyzval Vietnam, aby proti obchodní válce s USA bojovaly společně. plánuje výrobu serverů pro umělou inteligenci v USA za 500 miliard USD. Mark Zuckerberg vystoupil před soudem v antimonopolním řízení s Meta Platforms a prodeje klesly kvůli slabé poptávce po luxusním zboží v Číně a USA. Evropské futures jsou v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,2 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,6 %.



I když americký prezident Donald Trump udělil dočasné výjimky ze svých cel na dovážená vozidla a autodíly, aby dal výrobcům automobilů čas na úpravu dodavatelských řetězců, USA zahájily vyšetřování dovozu polovodičů a farmaceutických výrobků, čímž hrozí rozšíření obchodní války.



Spojené státy a Čína i přes současné spory v otázce cel nakonec uzavřou velkou obchodní dohodu, uvedl v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Dvě největší ekonomiky světa se podle něj od sebe nemusí nutně oddělit. Donald Trump tento měsíc navýšil cla na čínský dovoz do USA až na 145 procent. Cla uvalená Pekingem na americké zboží naopak vzrostla na 125 procent. Čína byla dosud třetím největším obchodním partnerem USA.



Čínský prezident Si Ťin-pching ale mezitím na včerejší návštěvě Vietnamu vyzval, aby obě země postupovaly v obchodní válce s Washingtonem společně. Peking také obvinil americké zpravodajské služby z kybernetických útoků v době Asijských zimních her, které v únoru pořádalo čínské město Charbin. Na dopadení útočníků vypsaly úřady odměnu.



Americký ministr financí Scott Bessent bagatelizoval nedávný výprodej na trhu s dluhopisy a odmítl spekulace, že se cizí země zbavují holdingu státních dluhopisů, a zároveň uvedl, že jeho oddělení má nástroje k řešení této dislokace, pokud to bude nutné. Také řekl Bloombergu, že „je všechno na stole“, pokud jde o daně pro nejbohatší Američany.



Kanadští úředníci a manažeři byli vyzváni, aby se vyhnuli cestování do USA nebo aby si vzali telefony s minimem osobních údajů, pokud tam potřebují jet, kvůli zvýšenému napětí mezi zeměmi.



Ryanair uvedl, že by oddálil převzetí 25 letadel od , která má dostat od srpna, pokud kvůli tarifům zdraží, řekl listu Financial Times generální ředitel tohoto leteckého dopravce. A hračkářský miliardář Nick Mowbray, jehož produkty se prodávají v Targetu a Walmartu, uvedl, že poplatky jeho společnost „paralyzovaly“ a že nezbývá nic jiného, než zvýšit americké maloobchodní ceny.



Společnost hodlá v příštích čtyřech letech vyrobit ve Spojených státech servery pro umělou inteligenci za 500 miliard USD s pomocí svých partnerů, jako jsou firmy TSMC, Foxconn a Wistron. Bude to poprvé, kdy se superpočítače firmy budou vyrábět v USA. Podle oznámení bude firma vyrábět své čipy Blakwell pro AI v továrně firmy TSMC v Arizoně a chystá se podílet na výrobě superpočítačů v Texasu, kde její partneři Foxconn a Wistron postaví nové závody. Provoz závodů v Texasu by měl naplno odstartovat v příštích 12 až 15 měsících.



Šéf a spoluzakladatel společnosti Meta Platforms Mark Zuckerberg včera jako první vystoupil před soudem, který se ve Spojených státech zabývá antimonopolním řízením. Firma je v něm viněna, že zneužila svoji tržní sílu a koupila firmy Instagram a WhatsApp dřív, než se mohly stát jejími konkurenty. Očekává se, že soudní řízení potrvá nejméně osm týdnů. Výsledkem by mohl být prodej aplikací Instagram a WhatsApp.



Spotřebitelské výdaje ve Spojeném království v březnu vzrostly i přes hrozící nárůst účtů domácností. Většina lidí po prudkém nárůstu amerických cel nyní plánuje nákup britských produktů, uvedla . Dnešní zpráva o trhu práce ve Spojeném království může odhalit stále silný růst mezd.



Dnes se očekávají také data o německém očekávání ZEW, které se tento měsíc propadlo, a také o průmyslové výrobě v eurozóně, která byla v únoru pravděpodobně utlumená.



Prodeje v prvním čtvrtletí klesly více, než se očekávalo, a to kvůli slabé poptávce po luxusním zboží v Číně a USA a hrozbě obchodní války. Tržby v divizi módy a koženého zboží, která je největší divizí, organicky klesly o 5 %. „Obavy investorů ohledně oživení poptávky budou na základě těchto výsledků pravděpodobně zesíleny,“ uvedli analytici RBC.