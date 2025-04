Nvidia chce v příštích letech vyrobit v USA čipy a servery za 500 miliard USD

Společnost hodlá v příštích čtyřech letech vyrobit ve Spojených státech servery pro umělou inteligenci (AI) za 500 miliard USD (11,1 bilionu Kč) s pomocí svých partnerů, jako jsou firmy TSMC, Foxconn a Wistron. Bude to poprvé, kdy se superpočítače firmy budou vyrábět v USA, uvedla dnes . Je tak další americkou technologickou firmou, která podpořila snahu administrativy Donalda Trumpa o místní výrobu, napsala agentura Reuters.



Podle oznámení bude firma vyrábět své čipy Blakwell pro AI v továrně firmy TSMC v Arizoně a chystá se podílet na výrobě superpočítačů v Texasu, kde její partneři Foxconn a Wistron postaví nové závody. Provoz závodů v Texasu by měl naplno odstartovat v příštích 12 až 15 měsících. Výroba čipů a superpočítačů podle Nvidie vytvoří v příštích desetiletích v USA stovky tisíc pracovních míst.



Většina procesorů firmy se nyní vyrábí na Tchaj-wanu. Oznámeným krokem se firma připojuje k řadě technologických firem, které se zavázaly vrátit výrobu zpět do USA v souvislosti s hrozbami vysokých cel, která Trump avizoval a nyní je postupně zavádí.



"Je nepravděpodobné, že by přesunula jakoukoliv výrobu do USA, kdyby nebylo tlaku ze strany Trumpovy administrativy," uvedl analytik společnosti D.A. Davidson Gil Luria. "Číslo půl bilionu je pravděpodobně nadsázka, stejně jako když slíbil půl bilionu."



Apple, který montuje většinu svých iPhonů v Číně, v únoru oznámil, že v příštích čtyřech letech investuje v USA půl bilionu USD. Investice zahrnuje továrnu v Texasu na servery pro AI.



Oznámení Nvidie přišlo jen několik hodin poté, co Spojené státy oznámily, že vyňaly elektroniku, jako jsou chytré telefony a čipy, ze svých recipročních cel, včetně cel na dovoz zboží z Číny. Trumpova administrativa ale uvedla, že tento týden oznámí nová cla na dovoz čipů a některé další elektroniky. Výjimky naznačují, že si vláda stále více uvědomuje, jaké problémy by cla mohla způsobit spotřebitelům unaveným inflací, ale také rychle se rozvíjejícímu odvětví AI, které spoléhá na technologie a výrobní nástroje související s čipy z Tchaj-wanu a Číny.



"Když přidáme výrobu v Americe, pomůže nám to lépe uspokojit neuvěřitelnou a rostoucí poptávku po čipech a superpočítačích pro AI, posílíme tím náš dodavatelský řetězec a zvýšíme naši odolnost," uvedl generální ředitel Nvidie Jensen Huang.



"Důvodem, proč to udělali, jsou volby 5. listopadu a věc zvaná cla," řekl k oznámení Nvidie na včerejší tiskové konferenci v Bílém domě Trump.



Huang v březnu uvedl, že nevidí krátkodobý dopad vyšších amerických cel, v dlouhodobém horizontu ale plánuje přesunout výrobu do USA. Neposkytl k tomu ale žádný časový plán.