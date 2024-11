"Drill, Baby, Drill" je za Trumpa nepravděpodobné, myslí si prezident Exxon Mobil

Producenti ropy a zemního plynu v USA v nadcházejících letech těžbu výrazně nezvýší, a to navzdory výzvám nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa "drill, baby, drill", uvedl prezident společnosti Mobil Liam Mallon.



"Myslím, že radikální změna je nepravděpodobná, protože naprostá většina, ne-li všichni, se soustředí především na ekonomiku toho, co dělají," řekl Mallon v úterý na konferenci v Londýně.



Očekává se, že Trump otevře federální půdu pro větší těžbu ropy a zemního plynu, ale velká část půdy ve státě Texas, který je největším producentem ropy a zemního plynu v zemi, je soukromá. Přesto je v sousedním Novém Mexiku, které zahrnuje na ropu a plyn bohatou Permskou pánev, dostatek federální půdy.



"Pokud by se tato pravidla podstatně změnila, mohli byste těžit více za předpokladu, že máte potřebnou kvalitu a splnili jste ekonomický práh," řekl Mallon. "Ale nemyslím si, že uvidíme někoho v režimu "drill, baby, drill". Opravdu si to nemyslím."



USA denně vytěží více než 13 milionů barelů ropy, čímž překonávají všechny ostatní země a za posledních deset let vzrostly o téměř 45 %. Vzhledem k tomu, že v příštím roce hrozí přebytek, světový trh s ropou sleduje, jakým tempem budou američtí těžaři vrtat nové vrty. Mnozí z největších amerických provozovatelů zaujímají k těžbě dlouhodobý přístup a zvažují, kdy uvést do provozu určité vrty vzhledem k celkovým zásobám.





Mallonovy komentáře jsou již druhým případem od voleb, kdy se největší americká ropná společnost odchýlila od Trumpovy politiky. Generální ředitel Darren Woods odrazoval zvoleného prezidenta od odstoupení USA od pařížského klimatického paktu s tím, že je lepší se ho účastnit a prosazovat "zdravý rozum" politiky snižování emisí uhlíku.



Mallon posílil Woodsovy nedávné výroky podporující americký zákon o snižování inflace (IRA), který Trump označil za "nový zelený podvod" Washingtonu. Některé pobídky IRA - včetně daňových úlev za zachycování uhlíku, výrobu vodíku a výrobu udržitelného leteckého paliva - jsou oblíbené zejména u ropných společností.



"Náš postoj k IRA je velmi dobrý," řekl Mallon. "Jsme pevně přesvědčeni o tom, co to je, co to znamená a jaké pobídky to poskytuje."

Zdroj: Bloomberg