Šindel: Dubnová inflace výrazně zpomalila, ovšem při stále silném růstu jádrové inflace

Meziroční růst spotřebitelských cen podle předběžného odhadu ČSÚ v dubnu 2025 výrazně zpomalil na 1,8 % z březnových a únorových 2,7 %, za čímž stojí především nižší ceny potravin v kontrastu s jejich loňským nárůstem a klesající ceny pohonných hmot. Dubnový výsledek tak podstřelil očekávání analytiků (2,1 %). Jaromír Šindel, hlavní ekonom ČBA, ovšem odhaduje, že jádrová inflace si udržuje silnější dynamiku, i když o něco mírnější než v prvním čtvrtletí.







Pomalejší růst spotřebitelských cen v dubnu zvyšuje pravděpodobnost zítřejšího snížení úrokové sazby ČNB na 3,5 %. I když jádrová inflace a současná dynamika ekonomiky mohou být stále silným argumentem pro zachování sazby na 3,75 % s ohledem na stále vysokou míru nejistoty vyústění celních válek.





K dubnovému zmírnění meziročního růstu CPI (-0,9% bodu) přispěly především nižší ceny potravin v kombinaci s jejich silnějším růstem v loňském dubnu (-0,7% bodu; viz graf 1 a 3). K tomu se přidávají ceny pohonných hmot (-0,2% bodu). Podle našeho předběžného odhadu jádrová inflace pravděpodobně zůstala se svým meziročním růstem na 2,5 % jako v březnu. To předpokládá o něco mírnější 0,5% meziměsíční nárůst cen neenergetických regulovaných cen v dubnu.





Pokud je toto správně, pak by sezónně očištěný meziměsíční růst jádrové inflace zpomalil na 0,2 % v dubnu z průměrného nárůstu 0,27 % meziměsíčně v prvním čtvrtletí. To by implikovalo o něco pomalejší anualizovaný růst o 2,4 % v dubnu po 3,3 % v předchozích třech měsících, ale stále nad inflačním cílem ČNB a také nad její predikcí 2,1 % meziročně pro druhé čtvrtletí 2026.



Únorová predikce české centrální banky počítala se zpomalením růstu CPI na 2,2 % v druhém čtvrtletí z 2,6 % (vs. skutečnost 2,7 %) při stabilním růstu jádrové inflace o 2,5 %. Z tohoto úhlu pohledu přináší dubnová čísla o inflaci úlevu, ovšem spíše díky volatilitě cen potravin a poklesu cen pohonných hmot, který v současnosti vypadá trvalejší s ohledem na ceny ropy. Ovšem zde je také jistá míra nejistoty s ohledem na vývoj světové ekonomiky, skrze nejistotu celních válek.



ČSÚ oznámí finální číslo pro dubnovou inflaci 13. května, kdy ČNB po obědě oznámí svůj odhad jádrové inflace.



Autor: Jaromír Šindel, hlavní ekonom ČBA