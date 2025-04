Ceny výrobců v průmyslu v březnu klesly, v jiných odvětvích rostly

Ceny průmyslových výrobců v Česku letos v březnu opět meziročně poklesly, a to o 0,3 procenta. V dalších odvětvích však ceny výrobců, které naznačují vývoj cen pro spotřebitele, dále stoupaly. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V zemědělské produkci ceny vzrostly oproti loňsku až o 8,2 procenta, stavební práce podražily o rovná tři procenta a ceny tržních služeb pro podniky se zvedly o 3,7 procenta.



V průmyslu ceny klesly už v únoru. Tehdy se snížily poprvé po roce nepřetržitého růstu. V březnu zlevňování mírně zrychlilo z únorových 0,1 procenta na 0,3 procenta.



V březnu se v průmyslu meziročně snížily například ceny ropy a zemního plynu o 17,4 procenta, černého a hnědého uhlí a lignitu o 9,5 procenta, základních kovů o 3,7 procenta a chemických látek a přípravků o 3,1 procenta. Růst naopak zaznamenaly ceny potravinářských výrobků, které podražily o 1,9 procenta. Cena mléčných výrobků stoupla o 12,4 procenta a ceny rostlinných a živočišných olejů a tuků o 9,8 procenta, kdežto třeba ceny mlýnských a škrobárenských výrobků klesly o 1,8 procenta. Kromě potravin vzrostly i ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 5,6 procenta, ostatních dopravních prostředků o 4,2 procenta a oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 3,8 procenta.



Ceny zemědělských výrobců v březnu zpomalily meziroční růst z únorových 9,3 procenta na 8,2 procenta. V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 5,1 procenta. Zdražily hlavně olejniny o 28,5 procenta, ovoce o 25,6 procenta a obiloviny o 12,4 procenta. Naopak ceny brambor klesly o 14,9 procenta a ceny zeleniny o 9,1 procenta. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 12,7 procenta. Ceny vajec se zvedly o 28,4 procenta, ceny skotu o 23,6 procenta, cena mléka o 18,5 procenta a ceny drůbeže o 6,6 procenta. Zlevnila prasata, a to o 15,5 procenta.



Nárůst cen stavebních prací mírně zrychlil z únorových 2,8 procenta na tři procenta. Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvedly o 0,5 procenta.



Také u tržních služeb pro podniky zdražování zrychlilo z únorových 3,5 procenta na březnových 3,7 procenta. Vzrostly ceny za bezpečnostní a pátrací služby o 12,5 procenta, za služby v oblasti zaměstnání o 7,9 procenta, za služby v oblasti tvorby programů a vysílání o 7,4 procenta, za vydavatelské služby o 5,7 procenta, za reklamní služby a průzkum trhu o 4,7 procenta a za poštovní a kurýrní služby o 4,5 procenta.



Meziměsíčně ceny průmyslových výrobců klesly stejně jako v meziročním srovnání o 0,3 procenta. Ceny zemědělských výrobců vzrostly oproti únoru o 2,2 procenta, ceny stavebních prací o 0,6 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 0,9 procenta.



Za celé první čtvrtletí letošního roku se ceny průmyslových výrobců ve srovnání s loňským prvním kvartálem nezměnily. Ceny zemědělských výrobců se v prvním čtvrtletí meziročně zvýšily o 8,8 procenta, ceny stavebních prací vzrostly o 2,8 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 3,5 procenta.