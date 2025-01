Eurostat: Inflace v EU se v prosinci zvýšila na 2,7 procenta, vzrostla i v Česku

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zrychlil na 2,7 procenta z listopadového tempa 2,5 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se inflace podle jeho dat zvýšila na 3,3 procenta z 3,1 procenta v listopadu. Byla tak devátá nejvyšší v EU. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).



Nejvyšší inflaci v EU v prosinci podle údajů Eurostatu vykázalo Rumunsko, kde meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 5,5 procenta. Na druhém místě bylo Maďarsko, kde inflace činila 4,8 procenta. Následovalo Chorvatsko s inflací 4,5 procenta.



Nejnižší byla naopak inflace v Irsku, kde se ceny meziročně zvýšily o procento. Druhou nejnižší inflaci vykázala Itálie, a to 1,4 procenta. Následuje Lucembursko, Finsko a Švédsko, kde růst cen činil 1,6 procenta.



Meziroční míra inflace se v prosinci proti listopadu zvýšila v 19 členských zemích EU. V jedné zemi zůstala beze změny, zatímco v sedmi zemích klesla, upozornil úřad.



Eurostat rovněž potvrdil svůj rychlý odhad z minulého týdne, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v prosinci zrychlil na 2,4 procenta z listopadových 2,2 procenta. Inflace v zemích, které používají společnou měnu euro, tak zůstala nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB).



Prosincový vzestup inflace v eurozóně podle analytiků pravděpodobně neodradí ECB od dalšího snižování úrokových sazeb. V prosinci ECB zredukovala svou depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,00 procenta. Zároveň signalizovala, že v letošním roce hodlá úroky dál snižovat. Centrální banka se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit hospodářský růst v eurozóně.



ČSÚ tento týden oznámil, že meziroční míra inflace v Česku v prosinci podle jeho údajů vzrostla na tři procenta z listopadového tempa 2,8 procenta. Dodal, že za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. V roce 2023 byla průměrná inflace 10,7 procenta.



Česká národní banka (ČNB) v prosinci po roce přerušila uvolňování měnové politiky. Základní úrokovou sazbu ponechala na čtyřech procentech.