Trumpův velký den: USA a Británie uzavřou 'úplný a komplexní' obchodní pakt

Spojené státy a Spojené království dnes oznámí uzavření "úplné a komplexní" obchodní dohody, která má posílit jejich vzájemné vztahy na řadu let. Americký prezident Donald Trump uvedl, že jde o první z mnoha dohod, které budou následovat s dalšími zeměmi.

Trump krátce předtím na své síti Truth Social jen napsal, že Spojené státy a Británii čeká "velmi velký a vzrušující den", a oznámil tiskovou konferenci v Bílém domě na 10:00 místního času (16:00 SELČ).



"Dohoda se Spojeným královstvím je úplná a komplexní a upevní vztahy mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím na mnoho let," uvedl Trump brzy ráno washingtonského času na sociální platformě Truth.



"Vzhledem k naší dlouhé historii a soudržnosti je pro nás velkou ctí, že Spojené království oznamujeme jako PRVNÍ. Mnoho dalších dohod, které jsou v pokročilých fázích jednání, bude následovat!" dodal prezident.



Trump už ve středu večer ohlásil tiskovou konferenci ohledně "významné obchodní dohody s představiteli jedné velké a velmi respektované země", kterou však nejmenoval.



Jde o první ohlášenou bilaterální dohodu od doby, co Trump uvalil vysoká cla na své obchodní partnery. Podle agentury AP by mohla znamenat významné politické vítězství pro britského premiéra Keira Starmera. Ten by se k ní měl během dne rovněž vyjádřit.



"Jak víte, rozhovory se Spojenými státy probíhají a více se ode mě dozvíte dnes později," řekl Starmer podle AP na konferenci o obraně v Londýně. Spojené státy přitom označil za nepostradatelného spojence pro britskou ekonomiku i národní bezpečnost.



Podle Reuters bude dohoda pravděpodobně úzce zaměřená a Británie si zajistí nižší cla na automobily a ocel, tedy odvětví, která Trumpova celní politika zasáhla nejvíce. Trump uvalil desetiprocentní tarif na dovoz všeho zboží z Británie a 25procentní clo na dovoz automobilů, oceli a hliníku s tím, že tak podpoří tvorbu pracovních míst v amerických továrnách.