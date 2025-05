Trump chce zrušit omezení na vývoz čipů. Oznámí dnes obchodní dohodu s Velkou Británií?

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa plánuje zrušit omezení vývozu pokročilých počítačových polovodičů, které zavedl na konci svého mandátu prezident Joe Biden. Píše to agentura Reuters s odkazem na prohlášení amerického ministerstva obchodu. Systém, který by měl začít platit příští týden, omezoval vývoz pokročilých čipů pro umělou inteligenci (AI) i do České republiky. Trump také dnes odpoledne SELČ oznámí obchodní dohodu s Británií. Uvedly to deník The a server Politico s odkazem na nejmenované zdroje.



"Bidenova pravidla nahradíme jednoduššími"

Systém přijatý na sklonku Bidenova mandátu rozděloval zahraniční země do několika skupin. V první skupině, pro kterou neplatila žádná omezení, je 18 nejbližších spojenců USA. Další skupina zahrnuje zhruba 120 zemí, včetně České republiky a dalších 16 členských zemí EU, kterých se omezení týkat budou. Tyto země budou moci nakoupit ekvivalent 50.000 pokročilých grafických procesorových jednotek (GPU), ale budou moci požádat o navýšení limitů. Poslední skupinu tvoří země, do kterých se nebudou smět tyto čipy vyvážet. Spadá tam Čína, Rusko, Venezuela, Írán či Severní Korea.



"Bidenova pravidla pro AI jsou moc složitá, moc byrokratická a bránila by inovaci ve Spojených státech," řekl mluvčí ministerstva obchodu agentuře Reuters. "Nahradíme je daleko jednodušším pravidlem," uvedla dále mluvčí. Podle ní se administrativě nezamlouvá rozdělení zahraničních zemí do různých skupin.



Mluvčí neuvedla, kdy nová pravidla Trumpova administrativa představí. Bidenův systém by totiž měl začít platit od 15. května. Podle zdrojů agentury Reuters je nová administrativa více nakloněna mezivládním dohodám s jednotlivými zeměmi.



Účelem pravidel vypracovaných Bidenovou administrativou bylo zabránit Číně v získání pokročilých amerických polovodičů, například prostřednictvím nákupů ve třetích zemích.

Trump dnes představí obchodní dohodu s Británií, píše tisk

Americký prezident Donald Trump dnes odpoledne SELČ oznámí obchodní dohodu s Británií. Uvedly to deník The a server Politico s odkazem na nejmenované zdroje. Samotný Trump ohlásil tiskovou konferenci se zástupci velké a velmi respektované země, během které bude představena významná obchodní dohoda. Název dané země nesdělil. Informaci Londýn nekomentoval.



Trump na sociálních sítích napsal, že dnes se v Bílém domě v 16:00 SELČ uskuteční tisková konference "ohledně významé obchodní dohody s představiteli jedné velké a velmi respektované země". Podle něj po této dohodě bude následovat mnoho dalších.



Podle deníku The , který se odvolává na tři zdroje, a serveru Politico, který cituje dva zdroje, bude danou zemí Británie. Konkrétní informace k obsahu dohody ale média nezveřejnila. Podle agentury AFP není ani zcela jasné, zda je text dohody dojednaný ve všech detailech, nebo zda Trump představí spíše její obecnější rámec.



Zmíněná dohoda by podle tisku a agentur byla první po ohlášení plošných cel na dovoz ze zahraničí na začátku dubna. Trump nechal zavést základní desetiprocentní clo na zboží z Británie. Některé dovozy z této země však mohou čelit vyšším clům, která Trump nechal zavést na některé skupiny zboží, například automobily.

(Zdroj: čtk, Patria)