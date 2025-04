Deficit zahraničního obchodu USA v únoru klesl, dovoz zůstal zvýšený

Schodek bilance zahraničního obchodu Spojených států se v únoru snížil o 6,1 procenta na 122,7 miliardy USD (2,8 bilionu Kč). Dovoz se téměř nezměnil, zůstal však zvýšený, ukázaly údaje, které zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Podniky se zřejmě snažily předzásobit zbožím, aby se vyhnuly vyšším cenám kvůli plánovaným clům. Obchod tak bude v prvním čtvrtletí brzdou hospodářského růstu.



Ekonomové dotazovaní agenturou Reuters očekávali, že obchodní deficit se sníží na 123,5 miliardy USD. Lednový údaj o schodku však byl revidován směrem dolů na 130,7 miliardy USD z původních 131,4 miliardy USD.



Americký prezident Donald Trump od svého lednového návratu do Bílého domu začal zavádět řadu cel. Ve středu uvedl, že zavede clo deset procent na veškerý dovoz do Spojených států a na zboží řady velkých obchodních partnerů USA bude clo ještě vyšší. Agentura Fitch Ratings odhadla, že nová cla jsou nejvyšší za více než 100 let. Trump považuje cla za nástroj ke zvýšení rozpočtových příjmů, které mají kompenzovat slíbené daňové škrty, a k podpoře domácího průmyslu. Tento názor však řada ekonomů nesdílí.



Dovoz zůstal v únoru téměř beze změny, činil 401,1 miliardy USD. V lednu však dovoz prudce vzrostl, protože firmy se snažily co nejvíce zvýšit dovoz před možným zavedením cel. Dovoz samotného zboží klesl o 0,2 procenta na 328,9 miliardy USD. Z toho dovoz spotřebního zboží ale stoupl na rekord, hlavně díky mobilním telefonům a dalšímu zboží pro domácnosti a farmaceutickým přípravkům. Rekordní byl také dovoz kapitálového zboží díky počítačům a zdravotnickému vybavení. Dovoz služeb se zvýšil o 0,5 miliardy USD na rekordních 72,2 miliardy USD, mimo jiné díky turistickým službám a poplatkům za využití duševního vlastnictví.



Vývoz v lednu stoupl o 2,9 procenta na rekordních 278,5 miliardy USD. Vývoz zboží vzrostl o 4,8 procenta na 181,9 miliardy USD. Vývoz služeb klesl o 0,4 miliardy USD na 96,5 miliardy USD.



Odhady vývoje hrubého domácího produktu USA za leden až březen se většinou pohybují pod úrovní 0,5 procenta. Pravděpodobnost poklesu je ale podle analytiků vysoká, upozornila agentura Reuters. Za říjen až prosinec ekonomika vzrostla o 2,4 procenta.