Bílý dům zmírní cla uvalená na automobilový průmysl, píše WSJ

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa dnes zmírní dopad svých cel na automobilové díly tím, že výrobcům kompenzuje některá cla uvalená na zahraniční součástky v automobilech vyráběných v USA. Zároveň chce zabránit tomu, aby se na cla na dovoz automobilů ze zahraničí nabalovaly další dovozní poplatky. Uvedl to server listu The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na informované zdroje. Clo na dovoz automobilů ve výši 25 procent USA vybírají od 3. dubna, od 3. května potom vstoupí v platnost také cla na dovoz dílů.



V případě zahraničních součástek ve vozech vyrobených ve Spojených státech administrativa umožní výrobcům získat náhradu za tato cla až do výše 3,75 procenta hodnoty automobilu vyrobeného v USA za jeden rok. Ve druhém roce by se náhrada snížila na 2,5 procenta hodnoty automobilu a poté by byla postupně zcela zrušena.



Podle WSJ se očekává, Trump k těmto rozhodnutím přikročí před cestou do Michiganu, kde se dnes večer nedaleko Detroitu zúčastní shromáždění u příležitosti 100 dnů od nástupu do úřadu.



Ministr obchodu Howard Lutnick bez uvedení bližších detailů potvrdil, že Bílý dům uzavřel dohodu s automobilkami. "Tato dohoda bude významným vítězstvím prezidentovy obchodní politiky, protože odměňuje společnosti, které již vyrábějí na domácím trhu, a zároveň poskytuje rozjezd výrobcům, kteří vyjádřili své odhodlání investovat v Americe a rozšiřovat domácí výrobu," řekl.



Posun přichází poté, co se na Bílý dům v dopise adresovanému zmocněnci pro obchod Jamiesonu Grierovi, ministru financí Scottu Bessentovi a ministru obchodu Lutnickovi obrátily automobilky , , , Hyundai a další, uvedla agentura Reuters.



"Většina dodavatelů automobilů není kapitálově připravena na náhlé narušení trhu vyvolané cly. Mnozí z nich se již nyní nacházejí v nouzi a budou čelit zastavení výroby, propouštění a bankrotu," stojí v dopise s tím, že "stačí selhání jednoho dodavatele, aby došlo k zastavení výrobní linky automobilky".