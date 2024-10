Důvěra investorů v německou ekonomiku se v říjnu zvýšila více, než se čekalo

Důvěra investorů v německou ekonomiku se v říjnu zvýšila více, než očekávali analytici. Uvedl to dnes německý hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry se zvýšil na 13,1 bodu ze zářijových 3,6 bodu. Analytici, které oslovila agentura Reuters, očekávali nárůst indexu pouze na deset bodů. Hodnocení aktuální hospodářské situace se ovšem opět zhoršilo.



K nárůstu důvěry podle prezidenta institutu ZEW Achima Wambacha přispělo očekávání stabilní míry inflace a s tím spojeného výhledu na další snížení úrokových sazeb Evropskou centrální bankou (ECB). "Pozitivní signály navíc přichází ze zemí, do kterých Německo exportuje," dodal. Zlepšují se podle něj také ekonomická očekávání s ohledem na vývoj v eurozóně, Spojených státech a Číně.



Hodnocení současné hospodářské situace se ale zhoršilo. Tento dílčí index klesl o 2,4 bodu na minus 86,9 bodu. Téměř devět z deseti respondentů označilo současnou hospodářskou situaci za špatnou, uvedl ZEW.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem Česka. Minulý týden německá vláda uvedla, že letos už nečeká hospodářský růst, hrubý domácí produkt (HDP) podle ní klesne o 0,2 procenta. Původně kabinet kancléře Olafa Scholze počítal s růstem o 0,3 procenta. K růstu se německá ekonomika podle aktualizovaného výhledu vrátí v nadcházejícím roce, kdy by měl HDP vykázat růst o 1,1 procenta.