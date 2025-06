ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v červnu stoupla více, než se čekalo

Důvěra investorů v německou ekonomiku v červnu vzrostla více, než se čekalo. Uvedl to dnes hospodářský institut ZEW. Jeho index důvěry stoupl z květnových 25,2 bodu na 47,5 bodu. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že hodnota indexu dosáhne 35 bodů.



"Nálada se dál zlepšuje," uvedl předseda ZEW Achim Wambach. "Přispěly k tomu zvýšené investice z poslední doby a spotřebitelská poptávka," dodal. Vliv na zlepšení nálady měla podle něj také důvěra, že opatření nové vlády kancléře Friedricha Merze dodají německému hospodářství pozitivní impulzy.



"To by spolu s nedávným snížením úrokových sazeb Evropskou centrální bankou mohlo ukončit skoro tříletou hospodářskou stagnaci spolkové republiky," dodal Wambach.



Hodnocení současné hospodářské situace je nadále v minusu. Index ale vzrostl rovněž více, než se čekalo, a to z minus 82 bodů na minus 72 bodů. Analytici očekávali, že index vzroste na minus 75 bodů.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. Pětice hospodářských institutů minulý týden zlepšila odhad růstu německé ekonomiky. Předpověděla, že letos ekonomika vykáže růst o 0,3 procenta a v příštím roce o 1,5 až 1,7 procenta.



Riziko pro vývoj německého hospodářství nadále představuje obchodní a celní politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Právě ta ale přispěla k nečekanému růstu v prvním čtvrtletí, protože se řada amerických firem snažila předzásobit, především výrobky německého automobilového a farmaceutického průmyslu.