Skupina Colt CZ v prvním čtvrtletí meziročně výrazně zvýšila výnosy i čistý zisk

Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy 5,512 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 50,3 procentaa a překonaly dříve komunikované očekávání Společnosti 5,2 mld. Kč. Čistý zisk zbrojařské skupiny dosáhl za tři měsíce roku 523,9 milionu korun, ve srovnání se stejným obdobím loni vzrostl o 72,8 procenta. Výnosy i zisk byly rekordní. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků holdingu, které dnes Colt CZ zveřejnil.

Tento výsledek je kombinací organického růstu v segmentech palných zbraní a munice a konsolidací společnosti Sellier & Bellot, která nebyla součástí Skupiny v prvním čtvrtletí 2024. Upravená EBITDA očištěná o mimořádné položky dosáhla výše 1 211,7 mil. Kč, což je o 148,1 % více než ve stejném období v roce 2024 a nad čtvrtletním výhledem. Nárůst souvisí s vyššími prodeji v segmentu ozbrojených složek a nárůstem marží v segmentu munice v souvislosti s konsolidací Sellier & Bellot.

Upravený čistý zisk po zdanění dosáhl za první čtvrtletí roku 2025 celkem 546,5 mil. Kč, což je o 51,8 % více než ve stejném období v roce 2024. Nižší čistý zisk byl způsoben výsledkem z finančních operací, který ovlivnily primárně vyšší úrokové náklady.



Počet prodaných zbraní holdingu za první letošní čtvrtletí vzrostl ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku o 12,3 procenta na 157.363. Krátké palné zbraně byly zastoupeny více než 62 procenty, dlouhé palné zbraně téměř 38 procenty. Společnosti za první kvartál meziročně vzrostl prodej krátkých i dlouhých zbraní.

Společnost navrhne valné hromadě výplatu dividendy za rok 2024 ve výši přibližně 847 mil. Kč (15 Kč na akcii). Dále plánuje představenstvo Společnosti alokovat dalších 847 mil. Kč na zpětný odkup akcií, což představuje ekvivalent 1,15 milionu akcií při současné tržní ceně. Navrhovaná distribuce zisku bude rozdělena rovnoměrně – 50 % formou dividendy v penězích a 50 % prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Návrh rozdělení zisku podléhá schválení valnou hromadou, jež se bude konat do konce prvního pololetí 2025.

První letošní kvartál byl pro holding podle předsedy představenstva Jana Drahoty historicky nejúspěšnějším prvním čtvrtletím. "Jak z hlediska výnosů, tak ziskovosti jsme mírně překonali výhled, který jsme představili v březnu. Velmi nás těší úspěšná integrace společnosti Sellier & Bellot do naší skupiny. Pro naplnění celoročního výhledu bude klíčové úspěšné uzavření stěžejních obchodních příležitostí, zejména v segmentu ručních palných zbraní, a zároveň důsledné zaměření na provozní efektivitu ve všech našich dceřiných společnostech," uvedl Drahota.



Generální ředitel Colt CZ Radek Musil oznámil plánovanou akvizici americké společnosti Valley Steel Stamp Inc., která skupině dlouhodobě dodává součástky střelných zbraní. "Strategií této transakce je vertikální integrace v oblasti produktových skupin a upevnění naší pozice na severoamerickém trhu. Očekáváme, že bude dokončena v červnu tohoto roku," uvedl Musil. Finanční podmínky akvizice skupina nezveřejnila.



Na celkových výnosech Colt CZ za první čtvrtletí se z 43,7 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 33,1 procenta, v ČR dosáhly 9,7 procenta. Podíl Asie byl 5,6 procenta, Kanady 3,7 procenta, Latinské Ameriky 2,7 procenta a Afriky 1,2 procenta. Výnosy v ostatních státech světa činily 0,4 procenta. Skupina za první kvartál investovala 270 milionů korun, meziročně o 47,5 procenta více. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 25 miliard korun, upravená EBITDA by podle očekávání měla činit 5,5 miliardy korun.



Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává více než 3200 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.