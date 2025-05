Ministerstvo financí navrhuje zrušit daňový strop 40 milionů, Trumpova cla znovu na scéně a futures jsou smíšené

Ministerstvo financí ČR plánuje zrušit daňový limit 40 milionů Kč při prodeji firem a akcií. V USA mezitím pokračují spory o cla zavedená Donaldem Trumpem – část z nich byla obnovena, jiná soudem označena za nezákonná. Trump včera kritizoval šéfa Fedu Powella za neochotu snižovat sazby. Oproti tomu Evropská centrální banka se na snížení sazeb chystá, zatímco britská podnikatelská důvěra roste i přes obchodní nejistoty.



Futures na evropské akciové indexy: DAX +0,1 %, FTSE 100 +0,1 % a Euro Stoxx 50 -0,1 %.



Ministr financí Stanjura navrhuje zrušit limit částky40 milionů Kč, od které se prodej firmy nebo akciového podílu daní. Podle resortu se zastropování sumy, do které není nutné platit daň, na 40 milionech jeví jako administrativní překážka pro investování a investoři by se ho stejně naučili obcházet. Osvobození od daně z příjmů se má opět vrátit v plném rozsahu s platností od ledna příštího roku.



Americký odvolací soud obnovil cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem, jež ve středu večer pozastavil americký federální soud pro mezinárodní obchod. Informovala o tom agentura Reuters. Podle rozhodnutí, proti němuž se Bílý dům odvolal, je zavádění cel pravomocí Kongresu. Trump naopak tvrdí, že souhlas Kongresu nepotřebuje, protože jde o otázku národní bezpečnosti, a zpochybňuje pravomoc obchodního soudu v tomto případě.



Další americký soud včera na základě žaloby výrobce hraček rozhodl, že některá cla uvalená prezidentem Donaldem Trumpem jsou nezákonná. Federální soudce Rudolph Contreras zároveň částečně zrušil platnost exekutivních příkazů, které Trump oznámil při takzvaném dni osvobození. Soudce rovněž zamítl žádost Trumpovy administrativy, aby byl případ přesunut od federálního okresního soudu ve Washingtonu k soudu pro mezinárodní obchod, uvedl server Forbes. Stalo se tak několik hodin poté, co takzvaná reciproční cla zablokoval právě soud pro mezinárodní obchod.



Šéf americké centrální banky Jerome Powell včera jednal v Bílém domě s prezidentem Donaldem Trumpem, který guvernéra v uplynulých dnech ostře kritizoval. Podle prohlášení Fedu mluvili o vývoji hospodářství, Powell s Trumpem ale měnovou politiku nekonzultoval. Trump podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové řekl Powellovi, že Fed "dělá velkou chybu, když nesnižuje úrokové sazby". Trump podle mluvčí také prohlásil, že kvůli počínání centrální banky se Spojené státy dostávají do "ekonomické nevýhody" vůči zahraničním zemím, například Číně, napsala agentura AFP.



Ministr financí Scott Bessent televizi Fox News řekl, že obchodní jednání s Čínou „trochu stagnují“ a že k dosažení dohody může být nutný telefonát mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem.



Evropská centrální banka sníží sazby příští týden a v září, čímž se depozitní sazba zvýší na 1,75 %, kde by se měla ustálit do konce roku 2026, jak vyplývá z průzkumu agentury Bloomberg. Mezitím guvernér Bank of England Andrew Bailey vyzval vládu k uzavření hlubší obchodní dohody s EU a také posílil „postupný a opatrný“ přístup centrální banky ke snižování úrokových sazeb.



Důvěra britských podnikatelů dosáhla v květnu devítiměsíčního maxima, což je impuls pro premiéra Keira Starmera. Jedenáctibodový nárůst indexu Business Barometer smazal pokles z dubna, kdy Trumpovo zvýšení cel vyvolalo na finančních trzích otřesy. Průzkum také odráží nedávná data indexu PMI, která ukázala, že sentiment pro nadcházející rok je nejvyšší za pět měsíců.