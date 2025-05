Slavný index S&P 500 letos nestíhá. Má smysl začít kupovat akcie mimo USA?

Akcie mimo americký trh v letošním roce válí. Pasivní akciový fond ACWX, který sleduje světový akciový index bez amerických firem, vzrostl od počátku roku již o 14 procent a dosáhl nových historických maxim. Naproti tomu slavný S&P 500 mezitím přidal pouhé jedno procento a stále se nachází pod svými únorovými maximy.

Podle Nicolase Colase, spoluzakladatele analytické společnosti DataTrek Research, je rozdíl ve výkonnosti amerických a ostatních světových trhů nevídaný. Teprve potřetí od roku 2010 totiž během 100 dní překonává světový index bez amerických akcií index S&P 500 o hodnotu odpovídající trojnásobku směrodatné odchylky, což je statisticky významná odchylka.

Po obdobích s podobným rozdílem se index S&P 500 obvykle rychle zpět na vyšší hodnoty. Colas však upozorňuje, že tentokrát by to mohlo být jinak. „Musíme vzít v úvahu možnost, že dochází ke změně režimu na měnových a akciových trzích,“ uvedl Colas a dodal, že odliv kapitálu z dolaru a amerických akcií může dál pokračovat. Důvodem jsou podle něj diverzifikace a fundamenty, které momentálně nejsou v USA zrovna nejsilnější.

Index, měřící výkonnost amerického dolaru vůči šesti předním měnám, se v roce 2025 propadl o 8 %. Tato ztráta je částečně způsobena obavami z vývoje obchodní politiky USA, které vyvolala dubnová celní válka Donalda Trumpa. Obchodní napětí mezi USA a zbytkem světa se ale od té doby zmírnilo.

Slabší dolar obvykle prospívá trhům mimo USA, protože zahraniční spotřebitelé a firmy mohou levněji nakupovat zboží a aktiva naceněná v dolarech. Zlevňují tak například energie, zlato a další.

Colas tvrdí, že nejbezpečnější je momentálně držet zhruba třetinu portfolia mimo Spojené státy. „Ačkoli dlouhodobě věříme americkým akciím, mohlo by být podobné rozložení portfolia pro část investorů vhodné,“ uvedl Colas. Zejména pro ty, kteří se obávají, že by do rostoucích akcií ze zbytku světa nestihli včas naskočit nebo pokud porovnávají výkonnost svého portfolia se světovým indexem.

Na atraktivitu neamerických akcií upozornila ve své analýze také . Její stratég Paul Cian upozornil na ukazatele technické analýzy, které zájem o tyto akcie potvrzují. Indikátor RSI je u výše zmíněného ETF ACWX nad hodnotou 65, což může značit růstový trend. Ten potvrzuje i rostoucí 50denní klouzavý průměr.

Sedm zemí s největším zastoupením v ETF ACWX:

Země Alokace % Japonsko 13,63 Velká Británie 9,36 Ostatní 8,42 Čína 8,31 Kanada 7,99 Francie 7,12 Německo 6,6

Zdroj: CNBC, iShares