Wall Street hledá strategie, jak vydělat na volatilitě způsobené Trumpovými cly

Na amerických trzích se znovu projevují obavy z obchodních válek a někteří z Wall Street už začínají přemýšlet, jak vydělat na těchto divokých výprodejích a následných růstech vyvolaných zprávami o clech, které definovaly prvních pět měsíců roku 2025.



Podle stratéga Charlieho McElligotta z Nomury by sázení proti futures na index S&P 500 pokaždé, když prezident Donald Trump vystupňoval obchodní rétoriku, a jejich nákup o pět dní později, přineslo od začátku února výnos 12 %. Naproti tomu pouhé držení indexu by za toto období investorovi téměř nic nevyneslo. A i další investoři přišli s podobnými strategiemi založenými na předpokladu, že vzorec eskalace a následného uklidnění, který dosud charakterizoval obchodní válku, bude pokračovat.





A stejně je tomu i v poslední dny. Po prudkém růstu indexu S&P 500 Trump opět hrozí cly: 50% zvýšení cel na ocel a hliník, oznámené minulý týden, má vstoupit v platnost ve středu. Mezitím si USA a Čína vzájemně vyčítají porušení podmínek dohody z minulého měsíce, která vedla ke snížení cel z extrémních výšin.



„Index S&P 500 je pravděpodobně na horní hranici svého rozpětí,“ řekl Gareth Ryan, zakladatel a výkonný ředitel investiční společnosti IUR Capital, který zaujal medvědí pozice vůči burzovně obchodovanému fondu SPDR S&P 500 Trust, jak se napětí mezi USA a Čínou nedávno vyostřilo. „Vzorec je takový, že přijdou opravdu špatné zprávy o clech, pak se tyto zprávy zmírní, a tím se vrací volatilita,“ dodal.



Americké akcie začaly letošní rok na vlně optimismu, že druhé Trumpovo prezidentské období podpoří růst díky deregulaci a daňovým škrtům, což v únoru vyneslo index S&P 500 na historické maximum. Ale když se ukázalo, že se Trump nejprve zaměří na cla (další klíčový bod jeho politiky) nadšení investorů rychle ochladlo.



Do poloviny března se index dostal do korekce, což se obvykle definuje jako pokles z maxim o 10 % nebo více, poté co Trump oznámil cla na Mexiko, Kanadu a Čínu. Akcie se odrazily poté, co Trump některá cla pozastavil nebo zmírnil, ale tento růst byl krátkodobý: 2. dubna oznámil Trump cla na téměř všechny obchodní partnery USA, což přivedlo index na pokraj medvědího trhu. Obchodníci, kteří tehdy vstoupili na trh, byli odměněni 20% růstem na současné úrovně, protože se ukázalo, že konečná cla budou mírnější.



V důsledku této horské dráhy jsou nyní investoři připraveni reagovat na jakýkoli nárůst volatility s očekáváním, že se situace rychle uklidní, uvedl Stuart Kaiser, vedoucí strategie obchodování s americkými akciemi ve společnosti . „Pokaždé, když VIX vyskočí, vidíme, že lidé ho chtějí spíš prodávat než nakupovat,“ řekl.



A je tu také možnost, že výkyvy trhu způsobené cly budou méně výrazné, protože si investoři na rétoriku kolem cel zvyknou a začnou se soustřeďovat na jiné faktory. Index S&P 500 skutečně bere poslední Trumpovy výpady ohledně cel s klidem — aktuálně je asi 3,4 % pod svým nedávným maximem.



To je vidět i na trzích s opcemi, kde sázky momentálně neodrážejí extrémní býčí ani medvědí sentiment, uvedl Joe Mazzola, hlavní stratég pro obchodování a deriváty ve společnosti Charles Schwab. Trumpova oznámení o clech už „nemají stejný šokový efekt,“ řekl. „Teď už prostě ty velké pohyby nevidíme.“



Zdroj: Bloomberg