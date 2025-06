Colt CZ Group dle SZ usiluje o podíl v jediném českém výrobci nitrocelulózy, Luca de Meo odchází z Renaultu a futures jsou po pátečním výplachu opět zelené

Napětí na Blízkém východě žene ceny ropy vzhůru, zatímco na predikčních trzích roste pravděpodobnost americké vojenské akce proti Íránu. Colt CZ Group dle textu SeznamZpráv usiluje o akvizici poloviny Synthesie Nitrocellulose, jediného českého výrobce nitrocelulózy. Doosan Škoda Power se obchoduje bez nároku na dividendu. Generální ředitel Renaultu Luca de Meo míří do čela skupiny Kering. Abu Dhabi National Oil Company nabídla 18,7 miliardy dolarů za australskou Santos. Mnohé centrální banky po celém světě, včetně Fedu, zvažují tento týden změny sazeb v reakci na ekonomické výzvy. Futures na evropské akciové indexy se zelenají.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx +0,2 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,2 %.



Skupina Colt CZ Group jedná o koupi podílu ve výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose, napsaly dnes SZ. Podle informací SZ Byznys ze zbrojařských a investičních kruhů je Colt v závěrečné fázi jednání o koupi padesátiprocentní podílu v pardubické firmě od skupiny Kaprain miliardáře Karla Pražáka, uvedlo médium. „Dotazy týkající se Synthesie nebudeme komentovat,“ reagoval pro SZ mediální zástupce skupiny Kaprain Ondřej Pechar a stejně tak se k transakci nevyjádřila ani Colt CZ Group. „Toto tvrzení nekomentujeme. K akvizičním aktivitám se společnost Colt CZ Group nevyjadřuje,“ napsala mluvčí zbrojovky Eva Svobodová SZ.

Doosan Škoda Power se dnes obchoduje bez nároku na dividendu ve výši 9,76 CZK na akcii (dividendový výnos 3 %).



Ceny ropy pokračují v růstu, když konflikt mezi Izraelem a Íránem vstoupil do čtvrtého dne a trh se připravuje na eskalaci, která by mohla narušit dodávky energie. Donald Trump vetoval izraelský plán na zabití íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Nálety způsobily kritické škody klíčovému íránskému jadernému zařízení, uvedl jaderný dozorčí orgán OSN. Mezitím Spojené království přesouvá letadla na Blízký východ, aby chránilo své vojenské základny, uvedl Keir Starmer.



Na predikční platformě Polymarket klesla pravděpodobnost uzavření jaderné dohody mezi USA a Íránem z přibližně 50 % ve čtvrtek na 32 % v pátek odpoledne. Zároveň vzrostla pravděpodobnost, že USA podniknou vojenskou akci proti Íránu před červencem, z 10 % na 32 %. V sobotu tato pravděpodobnost vystoupala až na 62,5 %, ale později opět klesla. V sobotu večer kolem 17:45 východního času se pohybovala kolem 38 %.



Výkonný ředitel francouzské automobilky Luca de Meo se rozhodl odstoupit z funkce. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Podle listu Le Figaro by se měl de Meo stát šéfem francouzského výrobce luxusního zboží Kering, kde má oživit módní značku Gucci. Ital de Meo do čela Renaultu přišel v roce 2020. Předtím řídil španělskou automobilku Seat, která je součástí německého koncernu . De Meo v Renaultu uskutečnil rozsáhlé snižování nákladů, které zahrnovalo výraznou redukci počtu pracovních míst i výrobních kapacit. Dohlížel rovněž na rozsáhlé změny v dlouholeté alianci Renaultu s japonskou automobilkou Nissan, napsala agentura Reuters.



Společnost Abu Dhabi National Oil Company učinila nabídku ve výši 18,7 miliardy dolarů za australskou společnost Santos, což je nejnovější krok blízkovýchodní společnosti k rozšíření výroby LNG.



Generální ředitel listu Financial Times sdělil, že pokrok v oblasti umělé inteligence může prohloubit propouštění ve firmě.



Prodejci domů v Londýně v červnu snížili požadované ceny o téměř 7 000 liber, aby nalákali kupující, kteří čelí vyšším daním, uvádí realitní web Rightmove. Prodejci v hlavním městě a dalších drahých regionech nabízejí slevy, aby vykompenzovali dopad zvýšených transakčních nákladů.



Centrální bankéři v zemích, které tvoří dvě pětiny světové ekonomiky, budou tento týden rozhodovat o úrokových sazbách a posuzovat rizika pro inflaci a hospodářský růst plynoucí z Trumpovy obchodní politiky. Očekává se, že Fed zůstane stabilní, stejně jako Bank of Japan, zatímco Švédsko by mohlo náklady na půjčky snížit. Bank of England čelí tlaku na další snižování sazeb po týdnu nepříznivých ekonomických dat. A Švýcarská národní banka pravděpodobně sníží svou sazbu na nulu a zůstane na ní nějakou dobu, jak vyplývá z průzkumu mezi ekonomy.