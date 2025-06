Wall Street pod tlakem: Investoři utíkají do bezpečí, trhy ztrácejí

Závěrečná obchodní seance na Wall Street se neobešla bez negativní reakce na geopolitický vývoj, přesněji údery Izraele na íránské jaderné či vojenské zařízení, což v průběhu obchodování vyvolalo postupný odklon od rizikových aktiv.



Pozitivně, ale především logicky na tento blízko-východní spor zareagovaly ceny ropy, které vzrostly o přibližně 8 % a kupříkladu lehká ropa WTI se obchodovala za 73,74 USD/barel, severomořský Brent 74,87 USD/barel.



Přesun investorů do bezpečných přístavů potvrdil i růst ceny zlata, kdy Troyská unce posílila o cirka 1 % na 3.430 USD. Pozadu nezůstaly ani americké státní dluhopisy, jež se posunuly severním směrem o cca. 1,7 %, přesněji výnos 10letého státního dluhopisu 4,43 % a 30letého státního dluhopisu 4,92 %.



Pokud se investoři zaměřili na sektory, tak nejlépe se vedlo energetickému, který přidal více jak 1 %, a to hlavně po růstu cen ropy a odklonu k defenzivnějším titulům. Solidní růst v náročnější obchodní den si připsala linka akcií z obraného průmyslu, kdy například ETF od iShares U.S Aerospace and Def. posílilo o zhruba 0,5 %, a to díky zásluze akcií jako , které poskočily o přibližně 3 %.



Na opačném pólu zůstaly rizikovější aktiva jako jsou technologické akcie, které naopak v předchozích dnech vévodily růstu. Ačkoliv akcie v průběhu seance svoji ztrátu z kraje obchodování stáhly, na víc jak ztrátu okolo 1% technologický Nasdaq Composite nedosáhl.



Lídr akcií zabývající se výrobou čipů zaostala za včerejším závěrem o cirka 2 %. Velmi podobně se „dařilo“ i konkurentům z odvětví.



EUR/CZK 24,82, USD/CZK 21,49, EUR/USD 1,1550