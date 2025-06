Trump zvažuje útok na Írán, eurozóna zpomaluje a futures se drží v zeleném

Donald Trump zvažuje vojenský zásah proti Íránu, zatímco EU a Kanada reagují na hrozbu amerických cel. Mezinárodní měnový fond varuje před stagnací eurozóny, zatímco spotřebitelská důvěra ve Spojeném království mírně roste. Španělsko se staví proti navýšení obranných výdajů v rámci NATO a francouzské banky čelí miliardovým daňovým doplatkům. Eutelsat získává prostředky na konkurenci Starlinku.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,8 %, FTSE 100 +0,4 % a DAX +0,7 %.



Bílý dům uvedl, že Donald Trump se do dvou týdnů rozhodne, zda zaútočí na Írán. Američtí tajní úředníci se domnívají, že se Teherán k výrobě jaderné zbraně zatím nerozhodl, ale mohl by tak učinit, pokud by USA zaútočily na významné zařízení pro obohacování uranu nebo pokud by Izrael zabil jejich nejvyššího vůdce, informoval deník .

Írán se zároveň snaží dostat svou ropu do světa, jak ukazují satelitní snímky. Ropa proudí z národních přístavů na oceánské tankery, což zajišťuje pokračování příjmů i v případě narušení dodávek. Navzdory nárůstu zásob jsou skladovací nádrže v klíčovém vývozním terminálu země na ostrově Charg plné ropy.



EU „dělá pokroky“ v obchodních jednáních s USA před termínem pro uplatnění cel 9. července, který stanovil Trump, uvedl unijní komisař Valdis Dombrovskis. Kanada je připravena příští měsíc zavést cla na americkou ocel a hliník, pokud se jednání zastaví.



Evropě hrozí, že bez urgentních opatření proti zpomalujícímu růstu, slabým investicím a rostoucím geopolitickým hrozbám upadne do stagnace, varoval Mezinárodní měnový fond. Obchodní napětí a nízká poptávka brzdí dynamiku a rizika prudce stoupají, uvedla washingtonská instituce ve čtvrtečním prohlášení. Očekává se, že eurozóna v roce 2025 poroste pouze o 0,8 %, a to i přes rekordně nízkou nezaměstnanost a inflaci u cílové hodnoty. MMF vyzval k „rozhodnému tlaku“ na dlouho odkládané prohloubení jednotného trhu Evropské unie, aby se oživila produktivita.



Španělsko se postaví proti plánům NATO na zvýšení výdajů členů na obranu na 5 % HDP. Potenciálně by to vedlo ke střetu s Trumpem, který chce, aby Evropa vynakládala více na svou vlastní bezpečnost. Španělský premiér Pedro Sanchez v dopise, který viděla agentura Bloomberg, generálnímu tajemníkovi Severoatlantické aliance Marku Ruttemu sdělil, že se postaví proti novému návrhu výdajů, který se aliance bude snažit prosadit na summitu příští týden.



Banky ve Francii čelí společnému daňovému účtu ve výši až 5 miliard eur kvůli sporným obchodům, o nichž místní úřady tvrdí, že byly úmyslně navrženy tak, aby se vyhnuly poplatkům z dividend. Společnost Eutelsat získá od francouzské vlády a dalších investorů 1,35 miliardy eur, aby pomohla vybudovat konkurenta Starlinku.



Důvěra spotřebitelů ve Spojeném království vzrostla druhý měsíc za sebou a v červnu dosáhla -18 bodů, což je nejvyšší hodnota od prosince. Oživení však zůstává podle GfK křehké. Maloobchodní tržby ve Spojeném království v květnu pravděpodobně klesly o 0,5 % po silném růstu v dubnu. Nálada spotřebitelů v eurozóně se tento měsíc mohla zlepšit.



Během dvou dnů snížily své sazby tři evropské centrální banky. Přitom centrální bankéři ve Švýcarsku a Švédsku ještě v březnu naznačovali, že s uvolňováním sazeb pravděpodobně skončili, ale Švýcarská národní banka včera místo toho snížila náklady na půjčky o 25 bazických bodů, a to po podobném kroku švédské Riksbank o den dříve. Norský obrat byl mnohem dramatičtější, když banka rovněž snížila sazby o čtvrt procentního bodu, což žádný z ekonomů oslovených agenturou Bloomberg nepředpovídal.