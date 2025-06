Scénář Natixisu: Spojené státy ke stagflačnější ekonomice, Evropa na svém potenicálu a ČR u 2 % růstu

Natixis zveřejnil nové predikce vývoje světové ekonomiky, dnes se na ně s pár komentáři podíváme. Hovoří mimo jiné o déle trvajícím růstovém útlumu americké ekonomiky s inflací celkem daleko od cíle centrální banky.



Zmíněné predikce shrnuje následující tabulka. U Spojených států Natixis počítá s tím, že v roce letošním i příštím porostou jen o 1,2 – 1,3 %. To je výrazné ochlazení z temp růstu minulých let a také dost pod potenciálem. Ten bývá odhadován na cca 2 %. Ani tato produkční mezera ale podle Natixisu nedokáže snížit inflaci k 2 % - ještě v příštím roce by se měla pohybovat na 3,3 % (a dokonce se meziročně zvýšit).



V USA tedy nejde o stagflaci v pravém slova smyslu, ale kombinace to není nejlepší. V současném prostředí charakterizovaném chaosem politických cílů a prostředků k nim (ne)vedoucím by ale byla docela pochopitelná. Ještě relativně nedávno přitom podle mne (a nejen podle mne) byla kvůli extrémním/extrémistickým představám a celním požadavkům vlády reálná i recese. Nyní „jen“ onen růstový útlum.



Nedá se ale očekávat, že by ekonomiku podpořila oznamovaná deregulace a změny v daňovém systému? Natixis tomu zřejmě moc nevěří a opatrnost je tu podle mne namístě. Pokud by se měl dostavit pozitivní dlouhodobý dopad, nemělo by jít jen u „hurá změny“. A musely by zapadat do nějaké celkové strategie beroucí v úvahu mimo jiné i vývoj vládního zadlužení.





Zdroj: Natixis



Eurozóna by se s růstem měla pohybovat cca na potenicálu, který je ale výrazně níže než v USA. Ve výsledku obě ekonomiky podle těchto predikcí porostou dost podobným tempem. Ovšem inflace by se měla v Evropě dostat k cíli ECB ve výši 2 %. Nám ekonomicky blízké Německo by se mělo letos přesunout z červené nuly do černé a příští rok na 1,4 % tempo růstu. I v této souvislosti se můžeme podívat ještě na predikce pro střední Evropu: Pro českou ekonomiku Natixis očekává posun k 2+ % růstu s inflací zvolna mířící dolů, ale v roce 2026 stále nedosahující 2 %. To by ale mělo podle ekonomů banky stačit na pokles sazeb, které by se měly dostat k 3,25 % v roce 2026:





Zdroj: Natixis



Pokud se vrátíme k těžším vahám světové ekonomiky, tak pro Čínu Natixis čeká pokračující růstové zpomalení mířící ke 4 % v příštím roce. Inflace by se měla zvedat k 1,5 %. Jinak řečeno, Čína by se sice měla vzdalovat problému dezinflace, někde deflace, ale zrychlovat díky tomu nebude (spíše se vyhne ještě většímu zpomalení).



A poslední obrázek se vrací tam, kde jsme začali - ukazuje, jak se u konsenzu a v měnil názor na růst americké ekonomiky a pravděpodobnost recese. GS to nyní vidí na 1,25 % růst s pravděpodobností recese prudce klesající po známém celním obratu americké vlády. Nyní tato pravděpodobnost dosahuje podle banky 30 %, konsenzus jí vidí na 40 %:





Zdroj: X



