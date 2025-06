Americký útok trhy příliš nerozrušil, ropa jen lehce v plusu

Víkendové zapojení USA do operace proti Íránu a útok na jeho jaderná zařízení sice přitáhly náležitou pozornost a určitá nervozita na úvod obchodování byla vidět, rychle však vyprchala. Nejsledovanějším "indikátorem" zůstává cena ropy, která prvotní nárůst skoro vymazala nyní se nachází jen 0,7 procenta nad páteční úrovní. Konflikt samozřejmě nezůstává bez rizik, ale i tak si na něj investoři zvykají a reakce jsou tím pádem tlumené.



Předběžné indexy nákupních manažerů v Evropě ukázaly, že červen přinesl na úrovni eurozóny zlepšení nálady ve službách. Sentiment v průmyslu zůstává na květnové úrovni, ovšem třeba v Německu vidíme zlepšení i zde. Dopad na obchodování nebyl velký a rychle odezní.



Na evropských akciových trzích se dopoledne obchoduje smíšeně, a to většinou při malých změnách oproti pátku. Výjimkou je Amsterdam, kde index AEX stoupá o 0,9 pct. Americké futures se z červeného dostaly těsně do plusu.



Dluhopisy trochu ztrácejí. Výraznější ztráty jsme viděli ráno v Německu po solidních makrodatech, ovšem následně došlo ke zlepšení a výnosy už svůj nárůst korigovaly. Eurodolar klesá o půl procenta a nachází se na 1,1465. Koruna po klidu v posledních dnech začala slábnout a vůči euru se obchoduje u 24,87.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:15 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8572 -0.3038 24.9188 24.8135 CZK/USD 21.6680 0.1386 21.7065 21.5435 HUF/EUR 404.2217 -0.2267 404.3583 402.7083 PLN/EUR 4.2761 -0.3777 4.2816 4.2660

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 8.2460 -0.3169 8.2793 8.2349 JPY/EUR 169.5965 0.7608 169.7299 168.0540 JPY/USD 147.8440 1.1868 148.0170 146.0550

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8569 0.0111 0.8576 0.8552 CHF/EUR 0.9382 -0.4705 0.9425 0.9377 NOK/EUR 11.6746 0.3149 11.6936 11.6066 SEK/EUR 11.1614 0.1350 11.1796 11.1259 USD/EUR 1.1472 -0.4504 1.1521 1.1453

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5672 1.1195 1.5684 1.5494 CAD/USD 1.3786 0.3812 1.3798 1.3738