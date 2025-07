Trump opět mění celní pravidla, ale EU se zatím vyhýbá. Futures jsou smíšené

Úřad práce dnes zveřejní červnová data o nezaměstnanosti, která podle analytiků zůstala na 4,2 %. Mezitím americký prezident Donald Trump oznámil nová cla, která mají od srpna zasáhnout Japonsko a Jižní Koreu, přičemž EU se zatím vyhnou. Trump zároveň slíbil více zbraní pro Kyjev. V Evropě se Bulharsko přibližuje vstupu do eurozóny a Ir Paschal Donohoe obhájil post šéfa euroskupiny. Evropské futures jsou smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX +0,1 %.

Úřad práce dnes zveřejní údaje o červnovém vývoji nezaměstnanosti. Analytici předpokládají, že se podíl nezaměstnaných proti předchozímu měsíci nezměnil a zůstal 4,2 procenta. Ve srovnání s loňským rokem by to představovalo zvýšení o 0,6 procentního bodu. Změny zákoníku práce, které platí od počátku června, se podle odborníků na vývoji nezaměstnanosti zatím neprojevily.



Prezident Spojených států Donald Trump naznačil, že je ochoten o nových amerických clech vůči vybraným zemím jednat. Termín 1. srpna, kdy začnou platit, považuje sice za pevně daný, zároveň ale řekl, že je otevřen nabídkám, uvedla dnes agentura Reuters. "Lhůta je pevná, ale ne stoprocentně pevná. Pokud zavolají a řeknou, že by něco udělali jinak, tak jsme tomu otevřeni," řekl Trump v pondělí večer místního času.



Trump v pondělí zveřejnil dopisy vybraným zemím, na které USA od 1. srpna uvalí nová cla. Šéf Bílého domu 2. dubna oznámil desetiprocentní základní clo a k tomu vysoká takzvaná reciproční cla pro většinu zemí světa. Původně prezident dodatečná cla na 90 dní pozastavil, a to do 9. července. Nyní lhůtu posunul na začátek srpna.



Nová cla se budou týkat například Japonska a Jižní Koreje, a to ve výši 25 procent. Naopak EU dopis o zvýšení cel neobdrží. EU a USA v posledních týdnech jednají, ale dohodu dosud neoznámily. EU údajně usiluje o předběžnou dohodu s USA, která by jí umožnila zafixovat 10% celní sazbu i po uplynutí lhůty 1. srpna. Jižní Korea už ohlásila, že v období do 1. srpna zintenzivní obchodní jednání s USA. Japonský premiér Šigeru Išiba dnes podle agentury Kjódó označil rozhodnutí o clech za politováníhodné, zároveň ale řekl, že jednání budou pokračovat s cílem vzájemně výhodné dohody. Japonsko a Jižní Korea patří mezi desítku největších obchodních partnerů USA.



Trump slíbil, že do Kyjeva pošle více zbraní. Také uvedl, že není spokojen s tím, že Vladimir Putin v útocích pokračuje.



Bulharsko se chystá překonat poslední překážku na cestě k tomu, aby se příští rok stalo 21. členem eurozóny - ministři financí EU se dnes sejdou, aby schválili jeho kandidaturu. Občané země sice euro dostanou, ale polovina z nich ho nechce.



Irský ministr financí Paschal Donohoe obhájil post šéfa euroskupiny. Padesátiletý Donohoe, který vede skupinu od roku 2020, za svůj úkol označil posílení eura v době geopolitické nestability. Hlavním vyzyvatelem Ira byl španělský ministr Carlos Cuerpo, spolu s nímž se o vedení euroskupiny ucházel jeho litevský kolega Rimantas Šadžius. Ani jeden si ale přes řadu dní diplomatických snah nedokázal zajistit potřebný počet 11 hlasů, a tak před volbou odstoupili.