Bloomberg: Meta nabírá experty do týmu, který bude pracovat na obecné AI

Americká společnost Meta Platforms nabírá experty do skupiny, která bude pracovat na takzvané obecné umělé inteligenci (AGI). Cílem je vytvořit stroje, které se vyrovnají lidem nebo lidské schopnosti předčí. Členy do týmu vybírá osobně generální ředitel firmy Mark Zuckerberg, který je frustrovaný pomalým pokrokem své firmy v umělé inteligence (AI). S odkazem na své zdroje to dnes napsala agentura Bloomberg.



Zuckerberg buduje zhruba 50členný tým společně s údajnou investicí za více než deset miliard dolarů (asi 217 miliard Kč) do společnosti Scale AI. Zakladatel této firmy Alexandr Wang by se měl po uzavření dohody připojit ke skupině AGI, uvádějí zdroje.



Členy týmu šéf Mety hledá mezi výzkumníky a inženýry v oblasti umělé inteligence, kteří se s ním v posledních týdnech setkali v jeho domech v Lake Tahoe a Palo Alto. Interně se tajně vznikajícímu týmu přezdívá skupina superinteligence, píše Bloomberg.



Jakmile se Metě podaří takový nástroj vyvinout, mohla by jeho schopnosti začlenit do sady svých produktů - nejen do sociálních médií a komunikačních platforem, ale také do řady nástrojů umělé inteligence, včetně svého chatbota a brýlí Ray-Ban poháněných umělou inteligencí.



Zuckerberg je podle Bloombergu zklamaný výkonem a přijetím nejnovějšího velkého jazykového modelu Meta Llama 4. Meta Platforms v květnu odložila spuštění svého vlajkového modelu umělé inteligence Behemoth kvůli obavám o jeho schopnosti, uvedl deník The Wall Street Journal (WSJ).



Konkurenti v oblasti umělé inteligence, jako je OpenAI, se také snaží provádět změny, aby přilákali další investice ve snaze vyvinout AGI, píše agentura Reuters.