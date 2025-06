Meta zvyšuje sázky na budoucnost AI. Investoři zvažují, kam až mohou její akcie růst

Meta Platforms dál výrazně investuje do své strategie v oblasti umělé inteligence – a investoři jí za to tleskají. Akcie společnosti se po více než 40% růstu od dubnového minima opět blíží historickým maximům.

Minulý týden Meta dokončila investici ve výši 14,3 miliardy dolarů do společnosti Scale AI, jejíž CEO Alexandr Wang se připojí k nově vznikajícímu týmu Marka Zuckerberga zaměřenému na vývoj obecné umělé inteligence (AGI). Tato investice přišla krátce poté, co Meta navýšila svůj výhled kapitálových výdajů pro rok 2025 až na 72 miliard dolarů.



„Výše výdajů může některé odradit, ale věříme, že Meta dokáže pomocí AI generovat příjmy a urychlit růst,“ uvedl Jake Seltz z Allspring LT Large Growth ETF. „Tato investice ukazuje, že Meta je odhodlaná udržet si vedoucí pozici. Přestože akcie už výrazně posílily, ohledně dlouhodobého potenciálu zůstáváme optimističtí.“





Růst akcií Meta přichází v době, kdy se znovu zvyšuje zájem obchodníků o akcie spojené s AI. Tato výsledková sezóna totiž rozptýlila obavy, že technologičtí giganti omezí výdaje na výpočetní infrastrukturu. ETF fondy zaměřené na AI, včetně těch sledujících , vzrostly od 8. dubna o 32 %, zatímco indexy S&P 500 a Nasdaq 100 přidaly 20 %, resp. 27 %.



Allen Bond z Jensen Investment Management nedávno poprvé nakoupil akcie Meta, a to právě kvůli agresivním investicím do AI. Zmínil také zlepšení provozní efektivity a odklon od metaverza, kvůli kterému se firma v roce 2021 přejmenovala z . „Použití AI k monetizaci uživatelských dat je jasná strategie, která umožňuje Mete hrát ofenzivně, zatímco Alphabet se brání,“ řekl Bond s odkazem na obavy, že může ztratit podíl na trhu vyhledávání kvůli nástupu AI služeb jako ChatGPT. „Ačkoli je AI drahá, zatím se ukazuje, že se investice vyplácí.“



Návratnost investovaného kapitálu Mety dosáhla v 1. čtvrtletí rekordních 31 %, což je více než dvojnásobek oproti roku 2023. Společnost využívá AI ke zlepšení cílení reklamy a zvýšení zapojení uživatelů na platformách jako Instagram a WhatsApp. Podle Wall Street Journal Meta plánuje tvorbu reklam plně automatizovat pomocí AI. Analytik Dan Salmon z New Street Research odhaduje, že generativní AI nástroje mohou zvýšit roční růst reklamních příjmů Mety o 1–2 %, a do konce dekády až o 4 %.

Přesto se objevují otázky, jak dlouho může růst jejích akcií pokračovat. Akcie Meta se obchodují za 24,5násobek očekávaného zisku – méně než jiné technologické giganty, ale nad desetiletým průměrem firmy (22násobek). Ačkoli téměř 90 % analytiků doporučuje akcii k nákupu, aktuální cena akcií je již blízko průměrnému cíli, což naznačuje omezený prostor pro další růst.



„Stále se nacházíme v nákupním pásmu, protože růst je silný a cena rozumná,“ říká Greg Halter z Carnegie Investment Counsel. „Ale takové rally netrvají věčně – a rozhodně už nejde o tak výhodný nákup jako dřív.“



Zdroj: Bloomberg