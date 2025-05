Kdo je Buffettův nástupce? Nenápadný Kanaďan je součástí Berkshire již 25 let

Boj proti aroganci, byrokracii a samolibosti budou podle Warrena Buffetta jedněmi z hlavních úkolů jeho nástupce Grega Abela. Firemní rakovina, jak soubor těchto činitelů legendární investor pojmenoval, může zničit i ty nejsilnější společnosti.

Možná i proto Buffett společně se svou pravou rukou Charliem Mungerem jmenování svého nástupce dlouho odkládali. Jasno bylo až v roce 2021, kdy byl na setkání s akcionáři označen jako Buffettův nástupce kanaďan Greg Abel. „Greg je připraven, o tom nepochybuji, víme to už dlouho," řekl končící člen představenstva společnosti Ron Olson.

Abel se narodil v roce 1962 v Edmontonu do rodiny prodavače hasičských přístrojů a právní koncipientky. Podobně jako Buffett si Abel první peníze vydělal roznášením letáků. Jak s penězi zodpovědně zacházet ho pak již od mládí učil otec.

V roce 1984 Abel dokončil studium na albertské univerzitě a nastoupil do poradenské společnosti PwC, kde působil jako účetní. Jedním Abelových klientů byla společnost CalEnergy, kam později Abel nastoupil. Energetickou společnost tou dobou vedl David Sokol, který se členem představenstva Walterem Scottem Jr. sehráli v Abelově kariéře důležitou roli.

Druhou polovinu 90. let strávil Abel v Anglii, kde dohlížel na vstup na britský trh. V roce 1999 se pak již jako pravá ruka Sokola podílel na akvizici firmy MidAmerican Energy, která dala vzniknout základu stejnojmenného impéria. Ve spojení Berkshire a MidAmerican Energy pak sehrál na přelomu tisíciletí důležitou roli Walter Scott, který se s Buffettem znal již od dětství a navrhl mu, aby společnost koupil a stáhl z burzy.

Abel byl tou dobou stále pravou rukou Sokola. Jejich výkony Buffett často oceňoval v dopisech akcionářům a s velkou nelibostí nesl, když se Sokol v roce 2008 rozhodl ve vedení energetické společnosti skončit.

V čele společnosti ho nahradil Abel, který ji defacto řídil již pár let před Sokolovým odchodem. Jednou z největších akvizicí, na které dohlížel byl například nákup společnosti NV Energy za 5,6 miliardy dolarů v roce 2014. Ve stejném roce se energetická divize omažského konglomerátu přejmenovala na Energy.

Společně s Energy rostl také Greg Abel a i přesto, že mu Buffett zpočátku příliš nevěřil, prokázal svoje kvality a v roce 2018 se stal místopředsedou představenstva Berkshire. Od jeho povýšení vzrostl provozní zisk nepojišťovní části Berkshire, za kterou je Abel zodpovědný, na 22 miliard dolarů.

Řízení spočívá podle Buffetta zejména v alokaci kapitálu a ve výběru a udržení výjimečných manažerů, kteří řídí dceřiné společnosti. „Tyto povinnosti vyžadují, aby byl CEO Berkshire racionální, klidný a rozhodný člověk, který má široké znalosti o podnikání a dobrý přehled o lidském chování,“ napsal Buffett ve zprávě akcionářům v roce 2014.

Možnou nevýhodou může být podle některých fakt, že Abel nemá příliš zkušeností v oblasti investování na kapitálových trzích. „Greg je lídr celé společnosti, nemá na starosti investice,“ řekla na jeho obranu Alice Schroeder, autorka Buffettova životopisu The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life.

Investice budou podle již zesnulého Charlieho Mungera vždy důležitou součástí Berkshire a budou řízeny specializovaným týmem. „I v této oblasti jsme zajištěni na několik desetiletí, Todd Combs a Ted Weschler jsou prvotřídní ve všech ohledech,“ napsal v jednom z dopisů akcionářům Munger.