Detail - články  
Mírný růst inflace trhy neohrozí, ECB dnes sazby nezmění

11.09.2025 10:44
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší obchodování nakonec nebylo tak pozitivní, jak mohlo být, vezmeme-li v potaz výrazně podpůrné zprávy z technologické oblasti nebo překvapivě nízkou výrobní inflaci v zámoří. Dnes se ale evropské akciové trhy opět vydávají směrem vzhůru. Nejlépe je na tom mezi hlavními indexy CAC40 rostoucí o 0,8 pct. FTSE100 přidává půl procenta, DAX a AEX stoupají jen o 0,2 pct. A skromné zisky si zatím připisují také americké futures. 

Dluhopisové trhy jsou na tom dnes smíšeně při malých změnách výnosů. Eurodolar si drží tendenci k poklesu a obchoduje se mírně pod 1,1700. Ropa nehledí na varování IEA o rekordním převisu poptávky v příštím roce a drží se u 67,50 USD. Zlato lehce koriguje poslední zisky na současných 3630 USD. Koruna dnes ráno pokračuje v pozvolném oslabování, které její kurz k euru posouvá na 24,42. 

Hlavní událostí v dnešním kalendáři je zveřejnění americké inflace ve 14:30. V odhadech je nárůst celkové inflace na 2,9 a stagnace jádrové inflace na 3,1 procenta. Takový výsledek by neohrozil očekávání poklesu úrokových sazeb Fedu, takže věříme, že by ho trh přijal pozitivně. Navíc včerejší PPI překvapil nižšími hodnotami a náznak dopadu cel tak relativizoval. V případě, že budou nižší i data o CPI, trh podle nás rozjede spekulace na 50bodové snížení sazeb Fedu na zářijovém zasedání, což by poslalo dolů kratší výnosy a dál pomohlo akciím. Negativní by naopak byla výraznější odchylka inflace směrem k vyšším hodnotám. 

ECB rozhoduje o sazbách a s vysokou pravděpodobností je nechá beze změny. Riziko překvapení je malé. V doprovodném prohlášení si prezidentka Lagardová nezavře cestu k případnému dalšímu snížení, ale zároveň by měla ujistit, že politika je nastavena odpovídajícím způsobem a možné změny by přicházely v úvahu pouze v případě nějakého překvapení. Tím by bylo třeba nečekané slábnutí ekonomiky. Sazby v rámci tohoto cyklu podle nás už dosáhly svého dna a mělo by následovat delší období jejich stability.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:44 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4159 0.1165 24.4370 24.3945
CZK/USD 20.8820 0.1823 20.9010 20.8435
HUF/EUR 392.7853 -0.1328 393.6861 392.6216
PLN/EUR 4.2627 0.0081 4.2686 4.2598
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.3288 -0.0374 8.3373 8.3218
JPY/EUR 172.8550 0.2412 172.8710 172.3476
JPY/USD 147.7950 0.2578 147.8405 147.2840
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8650 0.0578 0.8657 0.8643
CHF/EUR 0.9347 0.0059 0.9352 0.9338
NOK/EUR 11.6188 -0.0534 11.6341 11.6067
SEK/EUR 10.9448 0.0387 10.9548 10.9303
USD/EUR 1.1694 -0.0385 1.1706 1.1684
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5129 0.0132 1.5150 1.5098
CAD/USD 1.3881 0.1248 1.3882 1.3859
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



