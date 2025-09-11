Mírný růst inflace trhy neohrozí, ECB dnes sazby nezmění

Včerejší obchodování nakonec nebylo tak pozitivní, jak mohlo být, vezmeme-li v potaz výrazně podpůrné zprávy z technologické oblasti nebo překvapivě nízkou výrobní inflaci v zámoří. Dnes se ale evropské akciové trhy opět vydávají směrem vzhůru. Nejlépe je na tom mezi hlavními indexy CAC40 rostoucí o 0,8 pct. FTSE100 přidává půl procenta, DAX a AEX stoupají jen o 0,2 pct. A skromné zisky si zatím připisují také americké futures.
Dluhopisové trhy jsou na tom dnes smíšeně při malých změnách výnosů. Eurodolar si drží tendenci k poklesu a obchoduje se mírně pod 1,1700. Ropa nehledí na varování IEA o rekordním převisu poptávky v příštím roce a drží se u 67,50 USD. Zlato lehce koriguje poslední zisky na současných 3630 USD. Koruna dnes ráno pokračuje v pozvolném oslabování, které její kurz k euru posouvá na 24,42.
Hlavní událostí v dnešním kalendáři je zveřejnění americké inflace ve 14:30. V odhadech je nárůst celkové inflace na 2,9 a stagnace jádrové inflace na 3,1 procenta. Takový výsledek by neohrozil očekávání poklesu úrokových sazeb Fedu, takže věříme, že by ho trh přijal pozitivně. Navíc včerejší PPI překvapil nižšími hodnotami a náznak dopadu cel tak relativizoval. V případě, že budou nižší i data o CPI, trh podle nás rozjede spekulace na 50bodové snížení sazeb Fedu na zářijovém zasedání, což by poslalo dolů kratší výnosy a dál pomohlo akciím. Negativní by naopak byla výraznější odchylka inflace směrem k vyšším hodnotám.
ECB rozhoduje o sazbách a s vysokou pravděpodobností je nechá beze změny. Riziko překvapení je malé. V doprovodném prohlášení si prezidentka Lagardová nezavře cestu k případnému dalšímu snížení, ale zároveň by měla ujistit, že politika je nastavena odpovídajícím způsobem a možné změny by přicházely v úvahu pouze v případě nějakého překvapení. Tím by bylo třeba nečekané slábnutí ekonomiky. Sazby v rámci tohoto cyklu podle nás už dosáhly svého dna a mělo by následovat delší období jejich stability.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:44 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4159
|0.1165
|24.4370
|24.3945
|CZK/USD
|20.8820
|0.1823
|20.9010
|20.8435
|HUF/EUR
|392.7853
|-0.1328
|393.6861
|392.6216
|PLN/EUR
|4.2627
|0.0081
|4.2686
|4.2598
|CNY/EUR
|8.3288
|-0.0374
|8.3373
|8.3218
|JPY/EUR
|172.8550
|0.2412
|172.8710
|172.3476
|JPY/USD
|147.7950
|0.2578
|147.8405
|147.2840
|GBP/EUR
|0.8650
|0.0578
|0.8657
|0.8643
|CHF/EUR
|0.9347
|0.0059
|0.9352
|0.9338
|NOK/EUR
|11.6188
|-0.0534
|11.6341
|11.6067
|SEK/EUR
|10.9448
|0.0387
|10.9548
|10.9303
| USD/EUR
|1.1694
|-0.0385
|1.1706
|1.1684
|AUD/USD
|1.5129
|0.0132
|1.5150
|1.5098
|CAD/USD
|1.3881
|0.1248
|1.3882
|1.3859