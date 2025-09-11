Hledat v komentářích

Trhy by měly otevírat mírně do plusu. Wall Street vedl vzhůru Oracle, zdrojem neklidu ruské drony v Polsku i útok Izraele v Kataru. ECB rozhodne o sazbách, ČNB o rezervě

11.09.2025 8:53
Autor: Redakce, Patria.cz

Trhy zahájí ve čtvrtek s nádechem drobných zisků. Navážou tak na nevýraznou Wall Steet, kde vybočovaly růstem akcie Oracle. Geopolitická pozornost bude věnována útokům Izraele v Kataru, které neocenil americký prezident Trump i dalšímu vývoji vyšetřování ruských dronů v Polsku, kde se podle nejnovějších zpráv některé dostaly až do blízkosti Varšavy.

Futures: DAX a CAC kolem nulové změny, FTSE +0,2 %. DJIA u nulové změny, S&P 500 a Nasdaq do +0,1 %.

Americké akcie zakončily středeční obchodování bez jasného směru. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie 30 předních amerických podniků, ztratil 0,48 procenta na 45.490,92 bodu. Širší index S&P 500 naopak 0,30 procenta přidal a skončil na 6532,04 bodu, zatímco index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho firem z odvětví vyspělých technologií, vzrostl o 0,03 procenta na 21.886,06 bodu.

Akcie společnosti Oracle posílily o více než 36 procent. Zaznamenaly tak nejprudší jednodenní nárůst od roku 1992. Firma při prezentaci čtvrtletních výsledků po skončení úterního obchodování na burze uvedla, že registruje silný nárůst poptávky po svých cloudových službách ze strany podniků působících v oblasti umělé inteligence (AI). Předpověděla, že tržby divize Oracle Cloud Infrastructure se v tomto finančním roce zvýší o 77 procent na 18 miliard dolarů a do finančního roku 2030 se vyšplhají až na 144 miliard dolarů.

Bankovní rada České národní banky (ČNB) dnes rozhodne o nastavení sazby takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Rezerva má zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky, o její výši rozhoduje ČNB ve čtvrtletních intervalech. Od loňského července sazba činí 1,25 procenta.

ECB dnes rozhoduje o nastavení úrokových sazeb, nejsou očekávány žádné změny. Sledována bude tradičně rétorika na tiskové konferenci.

Při posledním posuzování sazby proticyklické rezervy na počátku června bankovní rada uvedla, že sice očekává posílení cyklických rizik v bilancích bank, výše rezervy je ale dostatečná, aby tato rizika pokryla. Člen bankovní rady Jakub Seidler přitom upozornil, že je ČNB připravena sazbu rezervy v případě potřeby zvýšit. Pokud by se ekonomická situace zhoršila a banky by čelily úvěrovým ztrátám, je centrální banka naopak připravena sazbu snížit nebo zcela uvolnit.

Rozhodnutí izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v úterý zaútočit na teroristické hnutí Hamás v Kataru nebylo moudré. Předsedovi izraelské vlády to v úterním telefonátu řekl americký prezident Donald Trump. Dauhá dnes brzy ráno ostře reagovalo na Netanjahuova slova o tom, že Katar poskytuje útočiště Hamásu a financuje jej.

Trump podle WSJ, který se odkazoval na vysoké státní úředníky, vedl s Netanjahuem vyhrocený telefonický hovor po úterním útoku Izraele na Katar. Premiér podle listu odpověděl, že měl krátkou příležitost k provedení zásahů a využil ji. Druhý telefonát mezi politiky později tentýž den byl už údajně srdečný a Trump se Netanjahua zeptal, zda byl útok úspěšný. Izraelská armáda v úterý odpoledne bombardovala obytný komplex v rezidenční čtvrti Dauhá, kde žijí členové Hamásu. Cílem útoku byl šéf politického křídla Hamásu Chalíl Hajjá, který ale zřejmě úder přežil. Zemřelo však šest lidí - podle agentury AFP tři osobní strážci, vedoucí kanceláře lídra Hamásu a také jeho syn. Jednou z obětí byl podle AFP i katarský poddůstojník.

Polsko zatím po včerejším nočním incidentu nalezlo trosky 16 ruských dronů, uvedla mluvčí ministerstva vnitra Karolina Galecká. Většinu bezpilotních strojů objevili vojáci, policisté a příslušníci dalších bezpečnostních institucí na východě země, dva drony ale dopadly jen několik desítek kilometrů od Varšavy. Bezpilotní letouny opakovaně narušily polský vzdušný prostor a polská armáda se spojenci z NATO proti nim zasáhla. Galecká původně informovala také o nálezu části jedné rakety blíže neurčeného původu, podle všeho to ale byla střela, která zlikvidovala jeden z ruských dronů, uvedla stanice TVN24.

Tématem ve Spojených státech je konzervativní politický aktivista a influencer Charlie Kirk, který byl včera postřelen při svém vystoupení v kampusu na Utah Valley University ve městě Orem a následně zemřel. Jednatřicetiletý Kirk byl vlivným Trumpovým spojencem a spoluzakladatelem neziskové skupiny Turning Point USA, největší konzervativní mládežnické organizace v zemi.

 

