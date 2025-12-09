Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu

Setrvalé stoupání hlavních akciových indexů se včera přerušilo, když Wall Street naopak mírně klesla. Po úspěšné sérii to není nic zásadního a lehce zelené futures naznačují, že se k pokračování poklesu neschyluje. Mezitím se v Evropě obchoduje smíšeně, když německý DAX stoupá skoro o půl procenta, AEX a FTSE100 jsou těsně nad nulou a CAC40 klesá o 0,3 pct ve světle pokračujících francouzských politických problémů.
Spolu s akciemi během tohoto měsíce vytrvale stoupaly také dluhopisové výnosy, přičemž americká 10Y splatnost včera sahala po 4,2 pct. Nakonec k dalšímu nárůstu nedošlo a výnosy se dnes stahují nepatrně níž, ale určitou nejistotu nejspíš na akciích vyvolaly. V pozadí stojí posun očekávání o politice Fedu. Sice mizí pochybnosti, že zítra dojde ke snížení sazeb, ale další postup už trh vidí jako pomalejší. A pozornost se tak stáčí k nové prognóze a komentáři, které zítra z Fedu dostaneme.
Mezitím vyjdou americká data o otevřených pracovních pozicích za říjen. Vykáží nejspíš pokles, ale čísla budou zatížená shutdownem, který je už nějaký čas minulostí, takže k nim možná trh nebude tolik přihlížet.
Eurodolar střídá směry a celkově míří víceméně do strany. Dnes se obchoduje na 1,1640. Zlato se snaží nahrazovat včerejší lehké ztráty. Z propadu se vzpamatovává ropa, která stoupá nad 62,50 USD. Koruna tentokrát beze zpráv z domova mírně koriguje oslabení ze včerejška, když se vůči euru obchoduje na 24,27.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:04 SEČ:
|CZK/EUR
|24.2579
|-0.1157
|24.3125
|24.2552
|CZK/USD
|20.8400
|-0.1390
|20.8820
|20.8110
|HUF/EUR
|383.7621
|-0.2158
|385.2602
|383.2751
|PLN/EUR
|4.2312
|-0.1553
|4.2398
|4.2311
|CNY/EUR
|8.2229
|-0.0814
|8.2375
|8.2229
|JPY/EUR
|181.7105
|0.1618
|182.1731
|181.3727
|JPY/USD
|156.1045
|0.1264
|156.4320
|155.7500
|GBP/EUR
|0.8732
|-0.0355
|0.8741
|0.8720
|CHF/EUR
|0.9387
|-0.0107
|0.9396
|0.9375
|NOK/EUR
|11.7720
|-0.1700
|11.8038
|11.7671
|SEK/EUR
|10.8930
|-0.3877
|10.9436
|10.8816
| USD/EUR
|1.1640
|0.0292
|1.1657
|1.1634
|AUD/USD
|1.5070
|-0.2119
|1.5133
|1.5039
|CAD/USD
|1.3843
|-0.0722
|1.3858
|1.3838