Rostoucí výnosy přibrzdily akcie v rozletu

09.12.2025 12:04
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Setrvalé stoupání hlavních akciových indexů se včera přerušilo, když Wall Street naopak mírně klesla. Po úspěšné sérii to není nic zásadního a lehce zelené futures naznačují, že se k pokračování poklesu neschyluje. Mezitím se v Evropě obchoduje smíšeně, když německý DAX stoupá skoro o půl procenta, AEX a FTSE100 jsou těsně nad nulou a CAC40 klesá o 0,3 pct ve světle pokračujících francouzských politických problémů.

Spolu s akciemi během tohoto měsíce vytrvale stoupaly také dluhopisové výnosy, přičemž americká 10Y splatnost včera sahala po 4,2 pct. Nakonec k dalšímu nárůstu nedošlo a výnosy se dnes stahují nepatrně níž, ale určitou nejistotu nejspíš na akciích vyvolaly. V pozadí stojí posun očekávání o politice Fedu. Sice mizí pochybnosti, že zítra dojde ke snížení sazeb, ale další postup už trh vidí jako pomalejší. A pozornost se tak stáčí k nové prognóze a komentáři, které zítra z Fedu dostaneme.

Mezitím vyjdou americká data o otevřených pracovních pozicích za říjen. Vykáží nejspíš pokles, ale čísla budou zatížená shutdownem, který je už nějaký čas minulostí, takže k nim možná trh nebude tolik přihlížet.

Eurodolar střídá směry a celkově míří víceméně do strany. Dnes se obchoduje na 1,1640. Zlato se snaží nahrazovat včerejší lehké ztráty. Z propadu se vzpamatovává ropa, která stoupá nad 62,50 USD. Koruna tentokrát beze zpráv z domova mírně koriguje oslabení ze včerejška, když se vůči euru obchoduje na 24,27.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:04 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.2579 -0.1157 24.3125 24.2552
CZK/USD 20.8400 -0.1390 20.8820 20.8110
HUF/EUR 383.7621 -0.2158 385.2602 383.2751
PLN/EUR 4.2312 -0.1553 4.2398 4.2311
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2229 -0.0814 8.2375 8.2229
JPY/EUR 181.7105 0.1618 182.1731 181.3727
JPY/USD 156.1045 0.1264 156.4320 155.7500
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8732 -0.0355 0.8741 0.8720
CHF/EUR 0.9387 -0.0107 0.9396 0.9375
NOK/EUR 11.7720 -0.1700 11.8038 11.7671
SEK/EUR 10.8930 -0.3877 10.9436 10.8816
USD/EUR 1.1640 0.0292 1.1657 1.1634
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5070 -0.2119 1.5133 1.5039
CAD/USD 1.3843 -0.0722 1.3858 1.3838
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



