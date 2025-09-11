Hledat v komentářích

Detail - články
Rozbřesk: Úrokové sazby v eurozóně se dnes měnit nebudou

11.09.2025 8:44
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Evropská centrální banka dnes podobně jako na červencovém zasedání ponechá svou základní úrokovou sazbu beze změny na 2 %. Nepůjde přitom o žádné překvapení – sázky na další pokles sazeb jsou nyní minimální, pozornost se tak soustředí na doprovodnou komunikaci v čele s tiskovou konferencí šéfky ECB Christine Lagarde.

Právě ta v posledních týdnech opakovala, že se centrální banka nachází v komfortní pozici a se současným nastavením úrokových sazeb je spokojená. Přestože z jejího pohledu přetrvávají negativní rizika pro růst, do dalšího snižování sazeb se ECB rozhodně nepožene. A to i s ohledem na novou americko-evropskou dohodu, která je sice výrazně asymetrická v neprospěch EU, zároveň ale nedošlo k naplnění těch nejčernějších scénářů.

Inflační rizika jsou podle většiny členů Rady guvernérů zhruba vyrovnaná. Ve střednědobém horizontu by se měla i dle nové prognózy interního aparátu pohybovat inflace na cíli, v roce 2026 dokonce i viditelně pod ním. Právě setrvalé nikoli jednorázové podstřelení inflačního cíle je nyní hlavní obavou holubičího křídla Rady guvernérů. Ať už z důvodu stále slabé poptávky (ekonomika eurozóny nadále operuje pod svým potenciálem) nebo dalšího posilování eura, které pravděpodobně bude pokračovat společně s rychlým snižováním sazeb americkým Fedem.

Shrnuto, podtrženo, ECB dnes zvolí vyčkávací taktiku, přičemž laťka pro další snížení sazeb je z našeho pohledu postavena relativně vysoko. Zatímco eurová křivka v sobě zaceňuje ještě zhruba jedno finální snížení sazeb na horizontu šesti měsíců, my se kloníme k názoru, že ECB má již hotovo a depozitní sazba zůstane delší dobu zaparkovaná na úrovni 2 %.

K jemnému ladění sazeb směrem dolů by došlo v případě rychlejšího ústupu inflace a/nebo negativního překvapení na straně růstu ekonomiky eurozóny. Ani v jednom případě nejde o nepředstavitelný scénář, zvláště pokud bude Fed agresivně snižovat sazby. ECB sice ráda tvrdí, že při kalibraci měnové politiky postupuje bez ohledu na ostatní centrální banky, pokles úrokových sazeb v Americe by ale zvyšoval riziko podstřelení jejího inflačního cíle.

TRHY

Koruna
Koruna během včerejší seance korigovala předchozí zisky a přiblížila se opětovně úrovni 24,40 EUR/CZK. Rozšíření rusko-ukrajinského konfliktu na půdu NATO v Polsku se koruně nemůže zamlouvat, zatím ale odolává výraznějším ztrátám. Pokud by však mělo dojít k další eskalaci napětí mezi NATO a Ruskem, koruna by se mohla dostat pod citelnější tlak.
Domácí makro čísla po zbytek týdne absentují, a tak bude pozornost korunového trhu upřena zejména na dnešní zasedání ECB (viz úvodník). Úrokové sazby zůstanou beze změny, pozornost trhů se tak soustředí na doprovodnou komunikaci. Jakékoli náznaky holubičí rétoriky, a tedy prostoru pro nižší úrokové sazby, by koruna ocenila s vidinou příznivějšího úrokového diferenciálu.

Eurodolar
Nečekaně slabá výrobní inflace v USA sice stlačila dolarové úrokové sazby, ale s eurodolarem příliš pohnout nedokázala. Ten se stále drží v blízkosti úrovně 1,17 a vyčkává na dnešní čísla za americkou spotřebitelskou inflaci (za srpen) a samozřejmě na zasedání ECB (viz úvodník).
Pokud jde o spotřebitelskou inflaci v USA, tak ta by mohla poskytnout poněkud jiný obrázek než včerejší čísla, neboť jak my i trh očekáváme, že jádrová složka vzrostla meziměsíčně o 0,3 %, což by mělo implikovat nepatrné zrychlení meziroční hodnoty na 3,0-3,1 %. Velmi sledovanými položkami budou přitom opět ceny zboží a některé tržní služby, jež mohly být zdraženy vinou vyšších cel. Eurodolar bude citlivý na jakoukoliv odchylku od tržního konsensu - zejména pak směrem nahoru.

Akcie
Index S&P 500 vstoupil do včerejší obchodní seance optimisticky, když rovnou otevřel na nových historických maximech. Index S&P 500 sice neudržel denní maxima, ale přesto zavřel nejvýše v historii. Na nová historická maxima se málem dokázal podívat i Nasdaq 100, který se ale v úvodu zastavil jen necelých 10 bodů pod intradenním historickým maximem, aby nakonec zavřel bez větších změn. Index Nasdaq 100 nakonec díky minimální růstu prodloužil svou růstovou sérii již na šest dní v řadě a zavřel nejvýše v historii. Společnost Oracle zveřejnila své čtvrtletní hospodářské výsledky a její akcie posílily o neuvěřitelných 36 %. Tento optimismus s sebou strhnul i velké producenty čipů, jakou jsou AMD, Broadcom nebo Nvidia. Naopak akcie společnosti Synopsys se propadly přibližně o 36 %.

 

Váš názor
Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé
