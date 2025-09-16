EU neschopností rázně jednat ohrožuje vlastní suverenitu, varuje Draghi

Evropská unie svou neschopností rázně jednat ohrožuje nejen svou konkurenceschopnost, ale i vlastní suverenitu. V Bruselu to v úterý řekl bývalý prezident Evropské centrální banky (ECB) a bývalý italský premiér Mario Draghi, který se tam účastní konference o konkurenceschopnosti. Akce má vyhodnotit, jakého pokroku se podařilo sedmadvacítce dosáhnout rok od doby, kdy Draghi zveřejnil svou zprávu o posílení konkurenceschopnosti unijního bloku.
"Náš model růstu ztrácí na významu, slabá místa se množí a neexistuje jasná cesta, jak financovat potřebné investice," řekl Draghi v projevu. Ceny energií jsou podle něj stále příliš vysoké, příliš málo podniků pracuje s umělou inteligencí (AI) a v oblasti výroby mikročipů je potřeba dohnat zpoždění.
Draghi zmínil i problémy v automobilovém průmyslu. Prodej elektromobilů stagnuje, modely jsou příliš drahé a emise CO2 v dopravě téměř neklesají, upozornil. Ještě za Draghiho projevu přišla zpráva, že automobilka kvůli slabé poptávce po elektromobilech zruší dalších až 1000 pracovních míst v Kolíně nad Rýnem.
Osmasedmdesátiletý Draghi ocenil již přijatá opatření a odhodlání Evropské komise (EK) prosadit řadu kroků k nápravě situace. Zároveň ale vyjádřil lítost nad tím, že "vlády si neuvědomují závažnost situace".
Obchodní spor se Spojenými státy nebo zadlužení evropských zemí "nám krutě připomněly, že nečinnost ohrožuje nejen naši konkurenceschopnost, ale také naši suverenitu," řekl Draghi. "Pokračovat jako dosud znamená odsoudit se k úpadku. Abychom se z této situace dostali, musíme změnit rychlost, rozsah a intenzitu," dodal.
Šéfka EK Ursula von der Leyenová, která se konference také účastní, uznala, že reformy je potřeba urychlit. Pochvalovala si úspěch v oblasti AI, oživení obranného průmyslu nebo snížení regulační zátěže. Zároveň ale vyzvala k urychlenému dokončení jednotného trhu, což je rozsáhlý projekt, který chce do roku 2028 odstranit vnitřní překážky, jež stále brzdí ekonomickou aktivitu v mnoha oblastech.
Draghi před rokem představil zprávu, kterou mu zadala právě předsedkyně EK von der Leyenová. Uvedl v ní, že Evropská unie musí být v konkurenčním boji se Spojenými státy a Čínou výrazně inovativnější a že stojí před existenční výzvou. Komise následně předložila řadu návrhů a opatření, jak situaci zlepšit.