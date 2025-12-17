Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?

Česká koruna má za sebou nad očekávání dobrý rok. Na jeho začátku byli analytici (včetně nás) nastaveni na její přibližnou stabilitu okolo úrovně 25 korun za euro, tuzemská měna ale překvapila více než tříprocentním posílením na 24,30 koruny za euro. Nikoliv skokové, ale spíše plíživé. A to navzdory turbulentnímu vývoji na trzích kvůli neortodoxním politikám amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Má koruna v příštím roce šanci tyto zisky udržet? My si myslíme, že ano. A nejen to, vidíme prostor i pro další posílení lehce pod hranici 24 koruna za euro. Do karet by jí měly hrát, podobně jako v letošním roce, tři důležité faktory: jestřábí ČNB, silné domácí makro fundamenty a pokračující oslabování amerického dolaru.
Stabilita úrokových sazeb na 3,5 % (vs. 2 % v eurozóně), podpořená rétorikou zdůrazňující proinflační rizika, bude základním opěrným bodem pro korunu i v roce 2026. Převaha proinflačních rizik – setrvačná inflace ve službách, stále svižný růst mezd a boom na nemovitostním trhu – udrží ČNB v jestřábím módu. A nic na tom nezmění ani včera schválené odpuštění POZE ze strany vlády, které zlevní elektřinu a posune lednovou inflaci pod 2 %. Z pohledu centrální banky jde o administrativní zásah, který nebude hrát roli při nastavování sazeb.
V průběhu letošního roku se navíc podstatně zlepšily fundamenty české ekonomiky. Obnovení makroekonomické stability, tedy kombinace silného růstu, nízké inflace a přebytkové vnější pozice, je pro korunu pozitivním impulsem. Vyhlídky na příští rok přitom zůstávají optimistické. Pozitivní růstový diferenciál vůči eurozóně při současném, třebaže cyklickém, oživení německé ekonomiky by měly dodat vzpruhu i českému exportně orientovanému průmyslu.
A konečně i slabší dolar zůstane faktorem hrajícím ve prospěch české měny. V tomto roce odepsal dolar na frontě s eurem 11 procent a podle nás nebude mít na růžích ustláno ani v roce 2026. Vzhledem k očekávanému snižování sazeb Fedem a zvýšené nejistotě ohledně jeho kredibility odhadujeme pro konec roku 2026 kurz na 1,22 EUR/USD.
Náš výhled na korunu patří k aktuálně k těm nejvíce optimistickým na trhu: pro konec příštího roku očekáváme kurz v okolí 23,80 koruny za euro. Rizik však zůstává celá řada: od rozkolísané geopolitiky, přes vývoj v pro nás klíčovém Německu až po nepředvídatelné kroky Trumpa. Celkově však náš výhled zapadá do pozitivního obrazu tuzemské ekonomiky pro nadcházející rok.
TRHY
Koruna
Koruna vyčkává na nové impulsy, které dle našeho názoru dorazí již zítra v souvislosti se zasedáním ČNB a ECB. Na aktuální úrovni 24,30 EUR/CZK je tuzemská měna krátkodobě zranitelná vůči potenciálnímu posunu rétoriky ECB jestřábím směrem. Ze strany ČNB pak bude složité doručit koruně výraznější vzpruhu, protože očekávání jsou už tak výrazně vychýlená na jestřábí stranu. Delší výhled na korunu nicméně zůstává z našeho pohledu pozitivní, jak detailněji popisujeme v úvodníku.
Eurodolar
Včerejší datová smršť přinesla rozporuplné výsledky, které v součtu s lehce jestřábím komentářem z Fedu (Bostic) stlačily eurodolar níže. Jestliže indexy PMI byly slabší na obou stranách Atlantiku, tak americká data sice nebyla přesvědčivá, ale trh je zřejmě vyhodnotil tak, že slabé údaje (především payrolls za říjen) byly dány uzavírkou vlády. Trh také ignoroval nárůst míry nezaměstnanosti na 4,6 % a spíše ocenil fakt, že přírůstek nových pracovních míst byl v listopadu vysoce kladný, stejně jako růst maloobchodních tržeb za říjen.
Dnes se eurodolarový trh bude moci lehce nadechnout před zítřejší smrští, dnes je kalendář prakticky prázdný. Na pořadu je německé Ifo a vystoupení jednoho z kandidátů na šéfa Fedu Wallera.
Forint
Maďarská centrální banka včera s všeobecným očekáváním ponechala oficiální úrokovou sazbu beze změny na 6,5 %. Komentář sice zůstává relativně opatrný, avšak dostaly se do něj dvě nové věty. Za prvé MNB bude sledovat, jak dojde k tradiční úpravě cen na počátku roku a za druhé MNB se hodlá rozhodovat na základě dat od zasedání k zasedání. To by mohlo naznačovat, že pokud v lednu inflace dramaticky nezrychlí, tak si MNB otevírá cestu ke snížení sazeb v únoru či březnu. Forint něco takového musí vzít v potaz a další posilování již bude složité.