Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci opět zhoršila. Index, který ji sleduje, klesl na 87,6 bodu ze zpřesněné hodnoty 88 bodů v listopadu. Ve své zprávě to dnes uvedl německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters naopak očekávali, že index vzroste, a to na 88,2 bodu.
"Podniky hledí na první pololetí roku 2026 pesimističtěji," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest. "Aktuální rok končí bez pocitu, že bude lépe," dodal.
Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo opět zhoršila, ušetřeno nebylo téměř žádné odvětví. Hybatelem tohoto vývoje jsou hlavně pesimistická očekávání. V sektoru služeb se nálada opět propadla do záporných čísel. Také zde se pokles nálady promítá prakticky do všech odvětví. Pozitivní výjimkou je podle Ifo pouze gastronomie, která hlásí silný prosinec. Nálada se zhoršila také v obchodě, ve stavebnictví se výrazně nezměnila.
"Pro německou ekonomiku skončil rok stejně, jak začal: neuspokojivou hodnotou indexu Ifo," uvedl analytik společnosti Carsten Brzeski. Podle ekonomky firmy Capital Economics Franzisky Palmasové hodnoty indexu naznačují, že fiskální stimuly vlády kancléře Friedricha Merze zatím nemají dopad na oživení hospodářství.
"Podnikatelská nálada trpí tím, že se na rozdíl od toho, co vláda avizovala, na podzim neuskutečnily rozsáhlé hospodářské reformy," řekl hlavní ekonom finančního ústavu Jörg Krämer. Kancléř Merz na konci léta oznámil, že letošní podzim bude "podzimem reforem". Už na konci listopadu například ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe řekl, že se Merzovi tento slib rozhodně splnit nepodařilo.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá, v minulých dvou letech ale zaznamenala německá ekonomika pokles.
Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. Minulý týden institut Ifo odhad snížil. Letos podle něj ekonomika vzroste jen o 0,1 procenta a v příštím roce o 0,8 procenta.