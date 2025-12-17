Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo

17.12.2025 12:05
Autor: ČTK

Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci opět zhoršila. Index, který ji sleduje, klesl na 87,6 bodu ze zpřesněné hodnoty 88 bodů v listopadu. Ve své zprávě to dnes uvedl německý hospodářský institut Ifo, který index sestavuje. Analytici v anketě agentury Reuters naopak očekávali, že index vzroste, a to na 88,2 bodu.

"Podniky hledí na první pololetí roku 2026 pesimističtěji," uvedl v tiskové zprávě prezident Ifo Clemens Fuest. "Aktuální rok končí bez pocitu, že bude lépe," dodal.

Ve zpracovatelském průmyslu se nálada podle Ifo opět zhoršila, ušetřeno nebylo téměř žádné odvětví. Hybatelem tohoto vývoje jsou hlavně pesimistická očekávání. V sektoru služeb se nálada opět propadla do záporných čísel. Také zde se pokles nálady promítá prakticky do všech odvětví. Pozitivní výjimkou je podle Ifo pouze gastronomie, která hlásí silný prosinec. Nálada se zhoršila také v obchodě, ve stavebnictví se výrazně nezměnila.

"Pro německou ekonomiku skončil rok stejně, jak začal: neuspokojivou hodnotou indexu Ifo," uvedl analytik společnosti ING Carsten Brzeski. Podle ekonomky firmy Capital Economics Franzisky Palmasové hodnoty indexu naznačují, že fiskální stimuly vlády kancléře Friedricha Merze zatím nemají dopad na oživení hospodářství.

"Podnikatelská nálada trpí tím, že se na rozdíl od toho, co vláda avizovala, na podzim neuskutečnily rozsáhlé hospodářské reformy," řekl hlavní ekonom finančního ústavu Commerzbank Jörg Krämer. Kancléř Merz na konci léta oznámil, že letošní podzim bude "podzimem reforem". Už na konci listopadu například ekonom Alexander Krüger ze společnosti Hauck Aufhäuser Lampe řekl, že se Merzovi tento slib rozhodně splnit nepodařilo.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá, v minulých dvou letech ale zaznamenala německá ekonomika pokles.

Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. Minulý týden institut Ifo odhad snížil. Letos podle něj ekonomika vzroste jen o 0,1 procenta a v příštím roce o 0,8 procenta.


Čtěte více:

Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
17.12.2025 8:55
Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
Česká koruna má za sebou nad očekávání dobrý rok. Na jeho začátku byli...
Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
17.12.2025 10:29
Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
Čínský výrobce čipů MetaX zažil na burze v Šanghaji jeden z nejvýrazně...
Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
17.12.2025 11:50
Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v listopadu zpomal...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.12.2025
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  
6:05Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo
13:30Pražská burza hlásí mimořádně úspěšný rok. Kromě vysokých výnosů zaznamenala i nejvyšší objem obchodů od roku 2012
12:30Růst podnikatelské aktivity v eurozóně na konci roku zpomalil víc, než se čekalo
12:04ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku se v prosinci zvýšila
11:41Nasdaq podal žádost o rozšíření obchodních hodin na 23 hodin denně od pondělí do pátku
10:50Desátý měsíc poklesu. Průmyslové ceny v Česku táhnou dolů energie

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Počet nově zahájených staveb
USA - Prodeje nových domů
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
11:00EMU - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět