Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy

Středeční obchodování na Wall Street se neslo ve stínu nervozity z makroekonomických dat, valuací společností a oprávněnosti zvýšených kapitálových výdajů technologických společností věnujících se AI, což se negativně propsalo především na technologickém indexu Nasdaq Composite či Nasdaq 100 , které umazaly výrazněji přes 1 %.
„Tahouny“ propadu byly výrobci čipů či společnosti věnující se stavbě data center nebo všeobecně řečeno AI. Mezi lídry, tedy spíše poražené jde zařadit poslední velká jména, která od reportovaly ne úplně zlá čísla, ale zvětšily své kapitálové výdaje či investice do AI, což vyvolalo již zmíněnou otázku, tedy zda jsou tyto výdaje udržitelné a jakým způsobem mohou mít vliv na marže z produktů těchto firem.
Předchozí souvětí je spojeno s akciemi a Broadcom, kdy obě společnosti odepsaly okolo 5 %. V polovodičovém odvětví došlo k většímu propadu jak u lídra Nvidie, která nechala v trhu kolem 4 %, AMD se po divoké jízdě v předchozím měsíci vrátilo pod 200 USD a odepsalo více jak 5 %. Více jak 5% sešupu se nevyhnuly ani akcie výrobců zařízení pro čipaře, kdy ztratilo přes 5 %, hodnota akcií klesla přibližně o 4 % a ani třetímu velkému hráči výrobců zařízení pro čipaře Lam Research se nepodařilo zvrátit středeční mizérii, když její akcie umazaly cirka 5 %.
Průměr S&P 500 ztratil cca. 1 % a průmyslový Dow Jones se blýskl nejlepším výsledkem a propadl pouze o zhruba 0,5 %. Na výsledcích indexů jde vypozorovat rotaci z rizikovějších aktiv v Nasdaq a přesun investorů k bluechipovým či dividendovým akciím, které jsou přece jen vnímány jako opatrnější nástroje.
Riziko, které se v poslední době objevilo na druhé straně Atlantiku, tedy blokádu tankerů ze strany USA vůči Venezuele vyvolalo zvětšené napětí při obchodování s ropou, což se projevilo jak na ceně této suroviny či na sektorovém vzepětí Energetického sektoru, který posílil o přibližně 2 %. Západotexaská lehká ropa WTI vzrostla na úroveň 56,25 USD/barel a severomořský Brent se sice nadále objevoval pod hranicí 60 USD/barel, avšak dnešní posun jej na tuto úroveň přibližně vrátil.
Nejen technologický index pocítil nervozitu na trzích, ale i obchodování s kryptoměnami nepřineslo mnoho radosti. Zde kromě fráze odklonu od rizikových aktiv hraje roli i zasedání Bank of Japan, kde hrozí zvýšení tamější základní úrokové sazby, což při posledních pohybech sazeb směrem výše mělo neblahé následky na kryptoměnový trh, a tedy nemalé umazání zisků. Hodnota největší kryptoměny Bitcoin klesla o cirka 2 %, Ethereum umazalo více jak 4 %, což znamenalo hodnotu 85.906 USD, resp. 2.821 USD.