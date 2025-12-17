Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy

17.12.2025 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Středeční obchodování na Wall Street se neslo ve stínu nervozity z makroekonomických dat, valuací společností a oprávněnosti zvýšených kapitálových výdajů technologických společností věnujících se AI, což se negativně propsalo především na technologickém indexu Nasdaq Composite či Nasdaq 100 , které umazaly výrazněji přes 1 %.

„Tahouny“ propadu byly výrobci čipů či společnosti věnující se stavbě data center nebo všeobecně řečeno AI. Mezi lídry, tedy spíše poražené jde zařadit poslední velká jména, která od reportovaly ne úplně zlá čísla, ale zvětšily své kapitálové výdaje či investice do AI, což vyvolalo již zmíněnou otázku, tedy zda jsou tyto výdaje udržitelné a jakým způsobem mohou mít vliv na marže z produktů těchto firem.

Předchozí souvětí je spojeno s akciemi Oracle a Broadcom, kdy obě společnosti odepsaly okolo 5 %. V polovodičovém odvětví došlo k většímu propadu jak u lídra Nvidie, která nechala v trhu kolem 4 %, AMD se po divoké jízdě v předchozím měsíci vrátilo pod 200 USD a odepsalo více jak 5 %. Více jak 5% sešupu se nevyhnuly ani akcie výrobců zařízení pro čipaře, kdy ASML ztratilo přes 5 %, hodnota akcií Applied Materials klesla přibližně o 4 % a ani třetímu velkému hráči výrobců zařízení pro čipaře Lam Research se nepodařilo zvrátit středeční mizérii, když její akcie umazaly cirka 5 %.

Průměr S&P 500 ztratil cca. 1 % a průmyslový Dow Jones se blýskl nejlepším výsledkem a propadl pouze o zhruba 0,5 %. Na výsledcích indexů jde vypozorovat rotaci z rizikovějších aktiv v Nasdaq a přesun investorů k bluechipovým či dividendovým akciím, které jsou přece jen vnímány jako opatrnější nástroje.

Riziko, které se v poslední době objevilo na druhé straně Atlantiku, tedy blokádu tankerů ze strany USA vůči Venezuele vyvolalo zvětšené napětí při obchodování s ropou, což se projevilo jak na ceně této suroviny či na sektorovém vzepětí Energetického sektoru, který posílil o přibližně 2 %. Západotexaská lehká ropa WTI vzrostla na úroveň 56,25 USD/barel a severomořský Brent se sice nadále objevoval pod hranicí 60 USD/barel, avšak dnešní posun jej na tuto úroveň přibližně vrátil.

Nejen technologický index pocítil nervozitu na trzích, ale i obchodování s kryptoměnami nepřineslo mnoho radosti. Zde kromě fráze odklonu od rizikových aktiv hraje roli i zasedání Bank of Japan, kde hrozí zvýšení tamější základní úrokové sazby, což při posledních pohybech sazeb směrem výše mělo neblahé následky na kryptoměnový trh, a tedy nemalé umazání zisků. Hodnota největší kryptoměny Bitcoin klesla o cirka 2 %, Ethereum umazalo více jak 4 %, což znamenalo hodnotu 85.906 USD, resp. 2.821 USD.





Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.12.2025
22:02Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy  
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  
6:05Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Počet nově zahájených staveb
USA - Prodeje nových domů
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
11:00EMU - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět