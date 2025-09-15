Hledat v komentářích

Detail - články
Studie: Globální příjmy světových fintechových firem vzrostly loni o 21 procent

15.09.2025 12:43
Autor: ČTK

Globální příjmy světových fintechových společností vzrostly loni meziročně o 21 procent na 378 miliard dolarů, tedy přes 7,8 bilionu . Počet veřejně obchodovaných fintechů, které byly ziskové, se zvýšil ze 49 na 69 procent. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG) a QED Investors, kterou firmy poskytly ČTK. Fintech označuje inovativní digitální řešení, která zlepšují poskytování a přístup k finančním službám. Mezi známé fintechy patří třeba Revolut, Nubank, Toss, ApplePay, WeChat, AliPay, PayPal, StoneCo, Shopify, Square či Stripe.

Zvýšil se také počet firem, které jsou schopné dosahovat udržitelného růstu podle tzv. Pravidla 40, podle kterého by růst příjmů společnosti a její zisková marže měly dohromady přesahovat 40 procent. Zatímco v roce 2023 šlo o 27 procent veřejně obchodovaných fintechů, loni to bylo 35 procent. K růstu příjmů fintech sektoru přispěly hlavně nové digitální banky typu Nubank či Revolut a obchodní a investiční platformy typu Robinhood, ukázala studie. Výrazně rostly rovněž příjmy pojišťovacích fintech brokerů.

"Už v roce 2023 jsme registrovali, že fintech se začíná posouvat od modelu růstu za každou cenu směrem k ziskovému růstu. Tento trend přitom loni výrazně akceleroval a bude pokračovat i v dalších letech. To povede i k určité sektorové konsolidaci. Velcí a ziskoví hráči budou nakupovat, zatímco fintechy, kterým se nepodaří nastoupit cestu ziskovosti, budou mít problémy s financováním a budou muset prodávat,“ uvedla expertka BCG Helena Toušková.

Přes zvýšený optimismus na poli financování i tržního ocenění fintechů, které se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšilo o desetinu, velké fintechové společnosti nespěchají se vstupem na burzu. Důvodem je podle studie právě makroekonomická nejistota i schopnost silných hráčů získat financování mimo burzu. Jakmile se však podmínky zlepší, lze očekávat zvýšený počet primárních úpisů akcií (IPO), uvedli autoři.

"Vhodných kandidátů na IPO je podle BCG více než 100. Toto období IPO však bude jiné než předchozí, protože očekáváme, že kapitálové trhy budou mnohem náročnější a více se zaměří na udržitelnost ekonomických ukazatelů, vyspělost v oblasti regulace a škálovatelnosti. Právě schopnost rychlého růstu tržeb v kombinaci se ziskovostí budou hrát hlavní roli v míře ocenění jednotlivých firem," upozornila Toušková.

Jedním z nejvýraznějších trendů bude podle studie BCG nasazování umělé inteligence, včetně autonomních agentů. BCG předpokládá také další posilování nových digitálních bank, a to především na trzích, kde už nyní působí. Jednou z oblastí, kde mohou výrazně růst, jsou osobní vklady klientů, půjčky a podobné služby, které klienti nových bank zatím využívají spíše u zavedených bankovních institucí.


