O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste

18.12.2025 8:43
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Dnešní odpoledne bude patřit centrálním bankám. Česká národní banka pravděpodobně ponechá sazby na 3,50 %, zatímco Bank of England má doručit předvánoční snížení a Evropská centrální banka zůstane také beze změny. Autonomous Research vylepšuje rating VIG, polský regulátor povoluje převzetí Santanderu skupinou Erste a BP jmenuje první ženu do čela společnosti. OpenAI hledá kapitál až ve výši 100 miliard dolarů, Micron těží z optimistického výhledu a Elliott nakupuje více než miliardový podíl v Lululemon. Evropský summit mezitím řeší financování Ukrajiny.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,1 %, FTSE 100 +0,0 % a DAX -0,1 %. 

Dnes ve 14:30 bude ČNB rozhodovat o sazbách. Očekává se, že sazby zůstanou na aktuálních 3,50 %.

Autonomous Research zvýšil rating pro VIG na „neutrální“ z „underperform“ a zvýšil cílovou cenu na 65 EUR z 45 EUR.

Polský regulátor schválil převzetí Santanderu skupinou Erste Bank.

Bank of England dnes pravděpodobně doručí předvánoční snížení úrokových sazeb, jak se obavy přesouvají od inflace k chatrné britské ekonomice a trhu práce. Centrální banka pravděpodobně sníží svou referenční sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,75 %, což je nejnižší úroveň za téměř tři roky. Nejnovější průzkum trhu práce naznačuje, že rostoucí náklady mohou tlačit i neaktivní Brity zpět do pracovního procesu. Zatímco nezaměstnanost roste, neaktivita pracovníků (těch, kteří ani nepracují, ani si práci nehledají) klesá. Míra neaktivity klesla na 21 %, což se blíží úrovni před pandemií.

Očekává se, že Evropská centrální banka ponechá sazby beze změny na 2 %.

Lídři Evropské unie se na summitu v Bruselu, který začíná dnes, pokusí prolomit neústupný odpor vůči plánu financování Ukrajiny i vůči masivní obchodní dohodě s Jižní Amerikou.

Společnost BP jmenovala Meg O'Neillovou generální ředitelkou, čímž se stala první ženou v čele ropného gigantu. Tato americká manažerka, která odstoupila z funkce šéfky australské společnosti Woodside Energy a v dubnu nahradí Murraye Auchinclosse, když se společnost snaží zotavit z neúspěšného přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Společnost OpenAI vedla předběžná jednání s investory o získání až 100 miliard dolarů při ocenění zhruba 750 miliard dolarů, uvedl deník The Information.

Akcie společnosti Micron vzrostly po otevření trhu poté, co vydala optimistickou prognózu pro aktuální čtvrtletí.

A společnost Elliott získala podíl ve společnosti Lululemon ve výši více než 1 miliardy dolarů, uvedl deník WSJ.



 
 

