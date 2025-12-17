Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou

Jak média už dříve naznačovala, představenstvo Warner Bros. Discovery (WBD) ve středu oficiálně oznámilo, že jednomyslně doporučuje akcionářům společnosti odmítnout nepřátelskou nabídku na převzetí od Paramount Skydance, a to ve prospěch "lepšího" návrhu od Netflixu.
Paramount podal nepřátelskou nabídku na WBD minulý týden, kdy akcionářům přímo nabídl 30 dolarů za akcii v hotovosti. Generální ředitel Paramountu David Ellison tvrdí, že nabídka, jež odpovídá hodnotě 108,4 miliardy dolarů, je lepší než ta od Netflixu, a že spojení Paramountu s WBD by mělo u regulátorů větší šanci na schválení.
Vedení firmy stojící za slavným filmovým studiem Warner Bros. či streamovací službou HBO Max ale preferuje nabídku Netflixu, jedničky na poli streamovacích služeb. „Po pečlivém posouzení nedávno zveřejněné nabídky Paramountu správní rada dospěla k závěru, že hodnota nabídky je nedostatečná a pro naše akcionáře nese významná rizika a náklady," uvedl Samuel Di Piazza, předseda představenstva ve středeční tiskové zprávě.
„Tato nabídka opět selhala v tom, že neřeší naše klíčové obavy, které jsme během našich rozsáhlých diskuzí a přezkoumávání šesti předchozích návrhů s Paramountem řešili. Jsme přesvědčeni, že naše fúze s Netflixem představuje pro naše akcionáře lepší a jistější hodnotu a těšíme se, že naplníme přesvědčivé výhody našeho spojení,“ dodal Di Piazza.
Správní rada uvedla, že nabídka Paramountu zahrnuje více než 40 miliard dolarů financování, které je oddělené od rodiny Ellisonových, přestože Paramount tvrdí, že financování má „plnou pojistku“ od rodiny.
Nabídka od Netflixu zahrnuje hotovostní a akciovou transakci pro streamovací a studiová aktiva WBD v hodnotě přibližně 72 miliard dolarů. Podle této dohody by portfolio kabelových kanálů Warner Bros. Discovery bylo vyčleněno do samostatné entity. V případě Paramountu by došlo i k odkupu i kabelovek.
„Netflix předložil přesvědčivou nabídku — je bohatá na hotovost, má určitou jistotu uzavření, vysoký poplatek za zrušení a reagovala na provozní problémy, které nás znepokojovaly. Paramount mělo každou příležitost tyto problémy řešit, ale rozhodlo se tak neučinit,“ řekl Di Piazza pro CNBC.
WBD zároveň poznamenala, že nabídka "nepotřebuje žádné kapitálové financování ani robustní dluhové závazky," vzhledem k tržnímu ocenění Netflixu, které přesahuje 400 miliard dolarů.
doporučení správní rady WBD uvítal. „Netflix a Warner Bros. se navzájem doplňují a jsme nadšeni, že můžeme spojit naše silné stránky s jejich filmovou divizí, světově uznávaným televizním studiem a ikonickou značkou HBO, která se bude i nadále zaměřovat na prestižní televizní vysílání,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Ted Sarandos.