Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou

Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou

17.12.2025 13:47
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Jak média už dříve naznačovala, představenstvo Warner Bros. Discovery (WBD) ve středu oficiálně oznámilo, že jednomyslně doporučuje akcionářům společnosti odmítnout nepřátelskou nabídku na převzetí od Paramount Skydance, a to ve prospěch "lepšího" návrhu od Netflixu.

Paramount podal nepřátelskou nabídku na WBD minulý týden, kdy akcionářům přímo nabídl 30 dolarů za akcii v hotovosti. Generální ředitel Paramountu David Ellison tvrdí, že nabídka, jež odpovídá hodnotě 108,4 miliardy dolarů, je lepší než ta od Netflixu, a že spojení Paramountu s WBD by mělo u regulátorů větší šanci na schválení.

Vedení firmy stojící za slavným filmovým studiem Warner Bros. či streamovací službou HBO Max ale preferuje nabídku Netflixu, jedničky na poli streamovacích služeb. „Po pečlivém posouzení nedávno zveřejněné nabídky Paramountu správní rada dospěla k závěru, že hodnota nabídky je nedostatečná a pro naše akcionáře nese významná rizika a náklady," uvedl Samuel Di Piazza, předseda představenstva ve středeční tiskové zprávě.

„Tato nabídka opět selhala v tom, že neřeší naše klíčové obavy, které jsme během našich rozsáhlých diskuzí a přezkoumávání šesti předchozích návrhů s Paramountem řešili. Jsme přesvědčeni, že naše fúze s Netflixem představuje pro naše akcionáře lepší a jistější hodnotu a těšíme se, že naplníme přesvědčivé výhody našeho spojení,“ dodal Di Piazza.

Správní rada uvedla, že nabídka Paramountu zahrnuje více než 40 miliard dolarů financování, které je oddělené od rodiny Ellisonových, přestože Paramount tvrdí, že financování má „plnou pojistku“ od rodiny.

Nabídka od Netflixu zahrnuje hotovostní a akciovou transakci pro streamovací a studiová aktiva WBD v hodnotě přibližně 72 miliard dolarů. Podle této dohody by portfolio kabelových kanálů Warner Bros. Discovery bylo vyčleněno do samostatné entity. V případě Paramountu by došlo i k odkupu i kabelovek.

„Netflix předložil přesvědčivou nabídku — je bohatá na hotovost, má určitou jistotu uzavření, vysoký poplatek za zrušení a reagovala na provozní problémy, které nás znepokojovaly. Paramount mělo každou příležitost tyto problémy řešit, ale rozhodlo se tak neučinit,“ řekl Di Piazza pro CNBC.

WBD zároveň poznamenala, že nabídka "nepotřebuje žádné kapitálové financování ani robustní dluhové závazky," vzhledem k tržnímu ocenění Netflixu, které přesahuje 400 miliard dolarů.

Netflix doporučení správní rady WBD uvítal. „Netflix a Warner Bros. se navzájem doplňují a jsme nadšeni, že můžeme spojit naše silné stránky s jejich filmovou divizí, světově uznávaným televizním studiem a ikonickou značkou HBO, která se bude i nadále zaměřovat na prestižní televizní vysílání,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel Ted Sarandos.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.12.2025
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  
6:05Investiční výhled 2026: V AI zůstáváme, ale nově se díváme i jinam  
16.12.2025
22:01Nasdaq přerušil třídenní pokles; Tesla na nových maximech; ropa nejníže za 5 let  
17:10Americká „blbá nálada“, fundament a technická analýza
15:31Direct Financing s.r.o.: Vnitřní informace - Oznámení o rozhodnutí o zisku Společnosti
15:17Česko v roce 2026: Stabilní inflace, silná koruna, opatrný růst
15:12V USA vzniklo v listopadu více míst, než se čekalo

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
USA - Počet nově zahájených staveb
USA - Prodeje nových domů
8:00UK - Harmonizovaný CPI, y/y
10:00DE - Index podnikatelského klimatu Ifo
11:00EMU - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět