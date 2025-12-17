Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v listopadu zpomalil na 2,4 procenta z říjnového tempa 2,5 procenta. V České republice inflace klesla ještě více a dostala se na 1,8 procenta. V konečné zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Ten kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Před rokem inflace v EU činila 2,5 procenta. V České republice loni v listopadu byla inflace na 3,1 procenta.
V eurozóně inflace v listopadu zůstala na 2,1 procenta, uvedli statistici. Před rokem činila míra inflace v zemích platících eurem 2,2 procenta.
Meziměsíčně ceny v EU klesly o 0,2 procenta a v zemích eurozóny o 0,3 procenta. V České republice pak ceny proti říjnu klesly o 0,4 procenta.
Nejnižší meziroční míra inflace byla v listopadu na Kypru (0,1 procenta), ve Francii (0,8 procenta) a v Itálii (1,1 procenta). Nejvyšší meziroční míru inflace pak vykázalo Rumunsko (8,6 procenta), dále Estonsko (4,7 procenta) a Chorvatsko (4,3 procenta). Ve srovnání s říjnem se meziroční inflace snížila ve 12 členských státech, zůstala stabilní v pěti a vzrostla v deseti.
V listopadu přispěly k růstu inflace v eurozóně nejvíce služby (plus 1,58 procentního bodu), následované potravinami, alkoholem a tabákem, neenergetickým průmyslovým zbožím a energiemi.
Data Českého statistického úřadu (ČSÚ) minulý týden ukázala, že míra inflace v Česku v listopadu klesla na 2,1 procenta z říjnových 2,5 procenta. Inflace tak byla nejnižší od letošního dubna.