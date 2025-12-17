Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu

Včerejší obchodování na Wall Street přineslo hlavním indexům nevýrazné změny. Nová makrodata nespustila pesimismus, ale na druhou stranu nedala ani důvod k nadšení. Ve výsledku se tak pozornost stočila spíše k ropě, než se znovu vrátíme k datům se zítřejší americkou inflací.
Trh práce v podstatě potvrdil, že má tendenci slábnout, ale nejde o takové zhoršení, aby musel Fed vystartovat s rychlejší reakcí. Data za poslední měsíce ovlivnila vládní uzávěra, přičemž růst zaměstnanosti si drží sestupný trend, jak je vidět z grafu. Bez vlády, tedy v soukromém sektoru, je situace trochu přehlednější a lepší, ale návrat síly tu také nevidíme. Celkově vzato je trh práce dostatečně slabý, aby ospravedlnil pozvolné uvolňování měnové politiky, ale ne tak slabý, aby vyvolal obavy o kondici ekonomiky. To je poloha, která by mohla akciím vyhovovat.
Po slušném růstu akcií v Číně Evropa začala obchodovat do plusu, ovšem zisky mnohde už vadnou. CAC40 se už nachází nepatrně v záporu, DAX je u nuly. Naproti tomu se daří AEXu, a růstově dnes všem ujíždí londýnský FTSE100. Tomu hodně pomáhá oslabení libry po nižších inflačních datech z Británie.
Projevuje se ale také podpora od ropných firem, které posílá vzhůru stoupající cena ropy. Klíčovým tématem je nyní americká blokáda venezuelských tankerů, která zasahuje klíčového producenta, potenciálně uvolňuje prostor na trhu pro ostatní a dopadem na nabídku tlačí vzhůru cenu. Brent je dnes +2,5 procenta.
Výnosy dluhopisů v zámoří se posouvají opět nahoru po včerejším poklesu. V Evropě sledujeme i přes výkyvy minimální změny. Eurodolar klesá na 1,1725. Zlato víceméně drží pozice na vysokých úrovních kolem 4320 USD. Koruna k euru slábne na 24,37.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:17 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3682
|0.1893
|24.3753
|24.2981
|CZK/USD
|20.7885
|0.4130
|20.8045
|20.6800
|HUF/EUR
|386.9652
|0.3824
|387.3096
|385.2897
|PLN/EUR
|4.2176
|0.1140
|4.2204
|4.2113
|CNY/EUR
|8.2572
|-0.1915
|8.2769
|8.2458
|JPY/EUR
|182.2630
|0.2591
|182.3250
|181.5725
|JPY/USD
|155.5050
|0.4788
|155.5950
|154.5170
|GBP/EUR
|0.8792
|0.4547
|0.8797
|0.8749
|CHF/EUR
|0.9341
|0.0048
|0.9359
|0.9337
|NOK/EUR
|11.9744
|-0.0376
|11.9776
|11.9464
|SEK/EUR
|10.9412
|0.0638
|10.9487
|10.9195
| USD/EUR
|1.1721
|-0.2311
|1.1752
|1.1703
|AUD/USD
|1.5111
|0.2122
|1.5124
|1.5070
|CAD/USD
|1.3789
|0.2319
|1.3792
|1.3753