Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu

17.12.2025 12:18
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Včerejší obchodování na Wall Street přineslo hlavním indexům nevýrazné změny. Nová makrodata nespustila pesimismus, ale na druhou stranu nedala ani důvod k nadšení. Ve výsledku se tak pozornost stočila spíše k ropě, než se znovu vrátíme k datům se zítřejší americkou inflací.

Trh práce v podstatě potvrdil, že má tendenci slábnout, ale nejde o takové zhoršení, aby musel Fed vystartovat s rychlejší reakcí. Data za poslední měsíce ovlivnila vládní uzávěra, přičemž růst zaměstnanosti si drží sestupný trend, jak je vidět z grafu. Bez vlády, tedy v soukromém sektoru, je situace trochu přehlednější a lepší, ale návrat síly tu také nevidíme. Celkově vzato je trh práce dostatečně slabý, aby ospravedlnil pozvolné uvolňování měnové politiky, ale ne tak slabý, aby vyvolal obavy o kondici ekonomiky. To je poloha, která by mohla akciím vyhovovat.

1
 
Po slušném růstu akcií v Číně Evropa začala obchodovat do plusu, ovšem zisky mnohde už vadnou. CAC40 se už nachází nepatrně v záporu, DAX je u nuly. Naproti tomu se daří AEXu, a růstově dnes všem ujíždí londýnský FTSE100. Tomu hodně pomáhá oslabení libry po nižších inflačních datech z Británie. 

Projevuje se ale také podpora od ropných firem, které posílá vzhůru stoupající cena ropy. Klíčovým tématem je nyní americká blokáda venezuelských tankerů, která zasahuje klíčového producenta, potenciálně uvolňuje prostor na trhu pro ostatní a dopadem na nabídku tlačí vzhůru cenu. Brent je dnes +2,5 procenta. 

Výnosy dluhopisů v zámoří se posouvají opět nahoru po včerejším poklesu. V Evropě sledujeme i přes výkyvy minimální změny. Eurodolar klesá na 1,1725. Zlato víceméně drží pozice na vysokých úrovních kolem 4320 USD. Koruna k euru slábne na 24,37.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:17 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3682 0.1893 24.3753 24.2981
CZK/USD 20.7885 0.4130 20.8045 20.6800
HUF/EUR 386.9652 0.3824 387.3096 385.2897
PLN/EUR 4.2176 0.1140 4.2204 4.2113
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.2572 -0.1915 8.2769 8.2458
JPY/EUR 182.2630 0.2591 182.3250 181.5725
JPY/USD 155.5050 0.4788 155.5950 154.5170
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8792 0.4547 0.8797 0.8749
CHF/EUR 0.9341 0.0048 0.9359 0.9337
NOK/EUR 11.9744 -0.0376 11.9776 11.9464
SEK/EUR 10.9412 0.0638 10.9487 10.9195
USD/EUR 1.1721 -0.2311 1.1752 1.1703
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.5111 0.2122 1.5124 1.5070
CAD/USD 1.3789 0.2319 1.3792 1.3753
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
