Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard

Robotaxi Waymo jedná o získání více než 15 miliard dolarů s oceněním blížícím se 100 miliardám dolarů v kole financování, které vede jeho mateřská společnost Alphabet. Výrobce autonomních vozidel jedná o získání miliardového kapitálu nejen od Alphabetu, ale i od externích investor, uvedly anonymní zdroje agentury Bloomberg.
Waymo a jeho potenciální investoři odhadli ocenění firmy až na 110 miliard dolarů, ačkoliv získaná částka a konečná hodnota ještě nebyly podle zdrojů definitivně stanoveny.
Předchozí investiční kolo, které proběhlo v říjnu 2024, rovněž vedl Alphabet a Waymo ocenilo na více než 45 miliard dolarů. Nadcházející podstatné navýšení ocenění podtrhuje pozici Waymo jako lídra v oblasti robotaxi, přičemž společnost vynakládá značné prostředky na rozšíření své flotily a expanzi do nových měst. Dva zdroje pak uvedly, že Waymo dosáhlo ročního výnosového tempa (annual revenue run rate) přes 350 milionů dolarů.
Jednotka Alphabetu je lídrem v závodě robotaxi, kde má konkurenty v podobě Tesly a řadě čínských firem. V USA má Waymo zatím tu výhodu, že je jediným významným provozovatelem, který poskytuje službu bez bezpečnostního řidiče ve vozidle ve více městech. Například zmíněná se nadále spoléhá na lidský dozor během testování nebo raných komerčních pilotních projektů.
Zoox od společnosti zase má speciálně navržené robotaxi bez ovládacích prvků pro řidiče, veřejnosti ale poskytuje pouze omezené jízdy v Las Vegas a San Francisku, a to bez účtování za jízdné.
V Číně jsou společnosti v oblasti tohoto rychle rostoucího trhu, jenž podle odhadů do roku 2030 pravděpodobně přesáhne 25 miliard dolarů, dále. Například společnost se svou robotaxi divizí Apollo Go už je dokonce ziskové. Tématu jsme se šířeji věnovali minulý měsíc: Robotaxi dosáhlo bodu zlomu, zní z .
Waymo je jednou z „dalších sázek“ („Other Bets“) Alphabetu – divize vysoce rizikových projektů. Technologický gigant umožnil Waymo získat externí kapitál částečně i proto, aby se izoloval od jakýchkoliv nepříznivých vlivů drahého byznysu s autonomním řízením, dodal Bloomberg.