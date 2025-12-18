Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci

Poslední zasedání České národní banky v tomto roce sice nepřinese změny sazeb ani revoluci v nastavení komunikace na opatrně jestřábí notu, v několika bodech však může být zajímavé.
Za prvé, nová vláda se chystá od nového roku platit za domácnosti a podniky poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE) ze státního rozpočtu, což může domácnostem snížit ceny elektrické energie řádově o dalších zhruba deset procent. Již před tím jsme předpokládali, že levnější elektřina stlačí inflaci na začátku roku lehce pod 2 %. Teď může být efekt ještě o poznání výraznější a inflace může teoreticky spadnout až do blízkosti 1,5 %. Bude zajímavé sledovat, zda se guvernér na tiskové konferenci k tomuto jednorázovému des-inflačnímu kroku vyjádří.
Z pohledu centrální banky na jednu stranu nedává smysl reagovat na jednorázové administrativní změny regulovaných cen. To ostatně v nedávném rozhovoru potvrdil i člen bankovní rady Jan Kubíček. Navíc ve chvíli, kdy „energetické úspory“ nechají lidem více peněz v peněženkách, a mohou přiživit poptávku a zvýšenou inflaci v segmentu služeb ? vést k dalšímu zdražování v pohostinství, hoteliérství nebo na kulturních akcích.
Na druhou stranu by centrální bankéři měli reagovat na veškeré sekundární efekty administrativního zlevnění energií, například nižšími energiemi vyvolané zlevnění ve zbytku spotřebitelského koše nebo dopady do inflačních očekávání. Kubíček proto připouští, že model ČNB může v reakci na odpuštění POZE automaticky začít ukazovat na o něco nižší trajektorii úrokových sazeb.
A s tím souvisí druhá zajímavá otázka před dnešním zasedáním: Jaký čekat další pohyb sazeb? Je jasné, že na nejbližších zasedáních chce bankovní rada držet základní sazbu stabilní na 3,50 %, Trhy však opatrně začaly sázet na to, že dalším krokem by mohl být již v roce 2026 růst sazeb. To nám přijde, nejen kvůli poklesu lednové inflace, trochu předčasné. A šlo to opět číst „mezi řádky“ v posledních rozhovorech Kubíčka nebo Jakuba Seidlera. Uvidíme, zda to dnes na tiskové konferenci potvrdí i guvernér Aleš Michl…
TRHY
Koruna
Postupné zveřejňování amerických dat a slabší nálada na globálních akciových trzích na českou korunu působí v posledních dnech až překvapivě negativně a s blížícími se svátky koruna oslabila až do blízkosti 24,40 EUR/CZK. Dnešní zasedání ČNB ji pravděpodobně příliš nepomůže, protože vedle obligátního rozhodnutí o stabilitě sazeb předpokládáme spíše vyjádření, které může tlumit opatrné sázky trhů na vyšší sazby v nadcházejícím roce (viz úvodník).
Eurodolar
Vánoční nadílka opožděných makroekonomických dat v USA bude pokračovat i dnes, kdy bude s týdenním zpožděním zveřejněna listopadová inflace. Údaje budou obsahovat pouze meziroční data za listopad, tudíž budeme mít jen málo informací o měsíční dynamice. Kromě toho většina inflační dat za říjen bude chybět, neboť vinou vládní uzavírky nebyl statistický úřad (BLS) schopen shromáždit údaje z průzkumu prostřednictvím telefonických dotazů (na spotřebitele) a uskutečnit návštěvy obchodů.
Každopádně pro říjen předpovídal náš nowcast (Stopař) meziroční inflaci ve výši 2,92 %, přičemž listopadové číslo by mělo být ještě o něco níže (2,85 %). Pokud jde o jádrovou inflaci, Stopař očekává 3,0 % pro říjen a 2,93 % pro listopad. Dodejme, že jak trh, tak například nowcast regionálního Fedu (z Clevelandu) očekává mírně vyšší inflační data.
Pokud by tedy došlo na naše odhady, tak šance na další pokles sazeb v USA vzrostou a dolaru se dále přitíží. Nicméně bude také záležet na druhé klíčové události, která se bude odehrávat ve stejný okamžik a tou bude zasedání ECB. V tomto případě sice od centrální banky nic zásadního nečekáme, ale rétorické překvapení od Ch. Lagarde může přinést pohyb oběma směry.