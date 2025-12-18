Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci

Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci

18.12.2025 9:12
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Poslední zasedání České národní banky v tomto roce sice nepřinese změny sazeb ani revoluci v nastavení komunikace na opatrně jestřábí notu, v několika bodech však může být zajímavé.

Za prvé, nová vláda se chystá od nového roku platit za domácnosti a podniky poplatek za obnovitelné zdroje energie (POZE) ze státního rozpočtu, což může domácnostem snížit ceny elektrické energie řádově o dalších zhruba deset procent. Již před tím jsme předpokládali, že levnější elektřina stlačí inflaci na začátku roku lehce pod 2 %. Teď může být efekt ještě o poznání výraznější a inflace může teoreticky spadnout až do blízkosti 1,5 %. Bude zajímavé sledovat, zda se guvernér na tiskové konferenci k tomuto jednorázovému des-inflačnímu kroku vyjádří.

Z pohledu centrální banky na jednu stranu nedává smysl reagovat na jednorázové administrativní změny regulovaných cen. To ostatně v nedávném rozhovoru potvrdil i člen bankovní rady Jan Kubíček. Navíc ve chvíli, kdy „energetické úspory“ nechají lidem více peněz v peněženkách, a mohou přiživit poptávku a zvýšenou inflaci v segmentu služeb ? vést k dalšímu zdražování v pohostinství, hoteliérství nebo na kulturních akcích.

Na druhou stranu by centrální bankéři měli reagovat na veškeré sekundární efekty administrativního zlevnění energií, například nižšími energiemi vyvolané zlevnění ve zbytku spotřebitelského koše nebo dopady do inflačních očekávání. Kubíček proto připouští, že model ČNB může v reakci na odpuštění POZE automaticky začít ukazovat na o něco nižší trajektorii úrokových sazeb.

A s tím souvisí druhá zajímavá otázka před dnešním zasedáním: Jaký čekat další pohyb sazeb? Je jasné, že na nejbližších zasedáních chce bankovní rada držet základní sazbu stabilní na 3,50 %, Trhy však opatrně začaly sázet na to, že dalším krokem by mohl být již v roce 2026 růst sazeb. To nám přijde, nejen kvůli poklesu lednové inflace, trochu předčasné. A šlo to opět číst „mezi řádky“ v posledních rozhovorech Kubíčka nebo Jakuba Seidlera. Uvidíme, zda to dnes na tiskové konferenci potvrdí i guvernér Aleš Michl…

TRHY

Koruna

Postupné zveřejňování amerických dat a slabší nálada na globálních akciových trzích na českou korunu působí v posledních dnech až překvapivě negativně a s blížícími se svátky koruna oslabila až do blízkosti 24,40 EUR/CZK. Dnešní zasedání ČNB ji pravděpodobně příliš nepomůže, protože vedle obligátního rozhodnutí o stabilitě sazeb předpokládáme spíše vyjádření, které může tlumit opatrné sázky trhů na vyšší sazby v nadcházejícím roce (viz úvodník).

Eurodolar

Vánoční nadílka opožděných makroekonomických dat v USA bude pokračovat i dnes, kdy bude s týdenním zpožděním zveřejněna listopadová inflace. Údaje budou obsahovat pouze meziroční data za listopad, tudíž budeme mít jen málo informací o měsíční dynamice. Kromě toho většina inflační dat za říjen bude chybět, neboť vinou vládní uzavírky nebyl statistický úřad (BLS) schopen shromáždit údaje z průzkumu prostřednictvím telefonických dotazů (na spotřebitele) a uskutečnit návštěvy obchodů.

Každopádně pro říjen předpovídal náš nowcast (Stopař) meziroční inflaci ve výši 2,92 %, přičemž listopadové číslo by mělo být ještě o něco níže (2,85 %). Pokud jde o jádrovou inflaci, Stopař očekává 3,0 % pro říjen a 2,93 % pro listopad. Dodejme, že jak trh, tak například nowcast regionálního Fedu (z Clevelandu) očekává mírně vyšší inflační data.

Pokud by tedy došlo na naše odhady, tak šance na další pokles sazeb v USA vzrostou a dolaru se dále přitíží. Nicméně bude také záležet na druhé klíčové události, která se bude odehrávat ve stejný okamžik a tou bude zasedání ECB. V tomto případě sice od centrální banky nic zásadního nečekáme, ale rétorické překvapení od Ch. Lagarde může přinést pohyb oběma směry.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
18.12.2025
10:30Micron válcuje očekávání. Akcie po uzavření trhu přidávaly osm procent
9:12Rozbřesk: ČNB bez změny sazeb. Zajímavá bude reakce na odpuštění POZE a nižší lednovou inflaci
8:56J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Čtvrtletní zpráva investorům Q3 2025
8:43O sazbách rozhodne ČNB, ECB i BoE. Erste získává zelenou pro Santander a Micron roste  
6:08Investiční výhled 2026: Dolar může dál ustupovat, zlato stále dává smysl  
17.12.2025
22:02Nervozita na Wall Street: technologie pod tlakem, investoři rotují do defenzivy  
17:39Ignorují akcie dluhopisy a vynucují si oba trhy snižování sazeb?
15:58Traders Talk: Santa rally nepřišla, co sledovat na konci roku a ohlédnutí za 2025
14:55Americké akcie míří k dalšímu růstovému roku?
14:03Amazon podle médií jedná o investici deseti miliard dolarů do OpenAI
13:47Představenstvo WBD doporučuje akcionářům odmítnout nabídku od Paramountu, kterou považuje za nedostatečnou
13:23Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady
12:18Evropským trhům pomáhá ropa a inflace. Daří se hlavně Londýnu  
12:05Podnikatelská nálada v Německu se v prosinci zhoršila, uvedl institut Ifo
12:04Waymo chce od investorů získat 15 miliard dolarů při ocenění přesahujícím 100 miliard
11:50Eurostat: Inflace v EU v listopadu zpomalila na 2,4 procenta, v Česku ještě více
10:29Čínští investoři loví „novou Nvidii“. Akcie MetaX vyskočily první den o 693 procent
9:39J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Vnitřní informace
8:55Rozbřesk: Povedený rok pro korunu. Udrží v příštím roce své zisky?
8:41USA blokují venezuelské tankery, Warner Bros. odmítne převzetí Paramountu a arabika i stříbro letí nahoru  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
14:15EMU - Jednání ECB, depozitní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
14:30USA - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět