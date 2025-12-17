Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady

Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054
Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila informaci o jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady Komerční banky, a.s.. Více informací zde a v anglickém jazyce zde.
Tato zpráva bude rovněž zveřejněna na webu Komerční banky, a.s.:
https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/novinky/jmenovani-nezavisleho-clena-dozorci-rady-komercni-banky-a-s
https://www.kb.cz/en/about-bank/for-investors/news/appointment-of-an-independent-member-of-the-supervisory-board-of-komercni-banka-a-s
(komerční sdělení)