Detail - články
Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady

Komerční banka, a.s.: Jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady

17.12.2025 13:23
Autor: Redakce, Patria.cz

Komerční banka, a.s.
IČ: 45317054

Společnost Komerční banka, a.s. zveřejnila informaci o jmenování nového nezávislého člena dozorčí rady Komerční banky, a.s.. Více informací zde a v anglickém jazyce zde.

Tato zpráva bude rovněž zveřejněna na webu Komerční banky, a.s.:

https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/novinky/jmenovani-nezavisleho-clena-dozorci-rady-komercni-banky-a-s

https://www.kb.cz/en/about-bank/for-investors/news/appointment-of-an-independent-member-of-the-supervisory-board-of-komercni-banka-a-s

 

